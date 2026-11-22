Condutores trafegam na contramão da avenida Governador José Malcher, em Belém

A reclamação foi feita pelo agente de portaria Luis Gonzaga de Souza, de 67 anos, que relata que alguns condutores, ao acessarem a avenida pela travessa Joaquim Nabuco, desrespeitam a conversão obrigatória à esquerda e seguem na contramão para chegar mais rapidamente à travessa Dom Romualdo de Seixas

Motoristas que trafegam na contramão da avenida Governador José Malcher, no trecho entre as travessas Dom Romualdo de Seixas e Joaquim Nabuco, no bairro de Nazaré, em Belém, têm preocupado moradores e pedestres devido ao risco de acidentes. A reclamação foi feita pelo agente de portaria Luis Gonzaga de Souza, de 67 anos, que relata que alguns condutores, ao acessarem a avenida pela travessa Joaquim Nabuco, desrespeitam a conversão obrigatória à esquerda e seguem na contramão para chegar mais rapidamente à travessa Dom Romualdo de Seixas. A prática recorrente gera preocupação com a segurança no trânsito e a necessidade de maior fiscalização na área. O registro foi feito no dia 19 de novembro de 2026.

Segundo Luis, esse tipo de infração acontece de forma rotineira, especialmente no horário do almoço. “É errado e pode até causar acidentes, porque estão (condutores) entrando na contramão para pegar a outra rua. Isso acontece mais na hora do almoço. Como estão com pressa, querem logo atalhar e então pegam a Joaquim Nabuco para entrar na Dom Romualdo de Seixas", afirmou.

“Nunca presenciei um acidente, mas as pessoas comentam por conta do percurso errado. Não tem fiscalização aqui. Os carros da Semob (atual Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade - Segbel) passam direto. Deveria ter uma viatura de plantão na Joaquim Nabuco, que ia presenciar esses tipos de irregularidades", acrescentou.