Colisão entre carro e moto termina com mulher morta na PA-370, em Uruará

Aurineide Arruda da Silva morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de segunda-feira (8/6) na PA-370, região do Chapadão, em Uruará, no sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, houve uma colisão entre um carro e uma motocicleta. Até agora, as circunstâncias da batida são desconhecidas.

A PM e uma ambulância foram acionadas ao caso. Quando a polícia chegou à rodovia estadual, encontrou a vítima morta. Segundo as autoridades, o condutor da moto teve vários ferimentos pelo corpo após o impacto entre os veículos. Ele foi levado para receber atendimento médico em Santarém.

No carro envolvido na colisão, um Fiat Strada, havia duas pessoas: uma mulher e um homem. A Polícia Militar conduziu os dois até Uruará para os procedimentos cabíveis.

Ainda conforme a PM, a moto não havia placa de identificação. Até agora, as autoridades não explicaram se a vítima estava na moto, no carro ou se caminhava pela estrada na hora do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.