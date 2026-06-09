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Polícia

Colisão entre carro e moto termina com mulher morta na PA-370, em Uruará

Segundo as autoridades, o condutor da moto teve vários ferimentos pelo corpo após o impacto entre os veículos

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o local do acidente. (Foto: Divulgação | PM)

Aurineide Arruda da Silva morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de segunda-feira (8/6) na PA-370, região do Chapadão, em Uruará, no sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, houve uma colisão entre um carro e uma motocicleta. Até agora, as circunstâncias da batida são desconhecidas.

A PM e uma ambulância foram acionadas ao caso. Quando a polícia chegou à rodovia estadual, encontrou a vítima morta. Segundo as autoridades, o condutor da moto teve vários ferimentos pelo corpo após o impacto entre os veículos. Ele foi levado para receber atendimento médico em Santarém.

No carro envolvido na colisão, um Fiat Strada, havia duas pessoas: uma mulher e um homem. A Polícia Militar conduziu os dois até Uruará para os procedimentos cabíveis.

Ainda conforme a PM, a moto não havia placa de identificação. Até agora, as autoridades não explicaram se a vítima estava na moto, no carro ou se caminhava pela estrada na hora do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

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