Cemitério no Marajó pega fogo às vésperas do Dia de Finados

O cemitério Recanto da Paz, em Breves, no Marajó, pegou fogo, no começo da noite de quarta-feira (1º), às vésperas do Dia de Finados. A causa do incêndio ainda não foi esclarecida. Porém, a suspeita inicial é de que as chamas tenham sido causadas por velas de pessoas que preparavam o espaço para homenagear os falecidos. Não há relatos de feridos. Com informações do Notícia Marajó.

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Moradores gravaram vídeos do caso onde mostram o fogo espalhado pela vegetação do espaço. O incêndio também atingiu os jazigos.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Breves, já que é responsável pela administração do espaço. O CBMPA também foi procurado pela reportagem.