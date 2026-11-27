Carro capota na avenida Centenário, nesta sexta-feira, em Belém

Um carro branco capotou na manhã desta sexta-feira (27), na avenida Centenário, esquina com a avenida Major Aviador Seda, no bairro do Mangueirão, em Belém. O acidente ocorreu no sentido de quem vai para a Rodovia Augusto Montenegro e deixou uma faixa da pista interditada, provocando lentidão no trânsito da área.

Segundo relatos de testemunhas, por volta das 6h10, o veículo estaria em alta velocidade e realizando ultrapassagens entre outros carros. Ao se aproximar de uma curva, nas proximidades de um radar de fiscalização eletrônica, o condutor teria perdido o controle da direção, fazendo com que o automóvel capotasse.

O relato inicial é de que duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente. Conforme informações iniciais, os ocupantes apresentavam sinais de embriaguez. Testemunhas também relataram que o carro quase atingiu pedestres que aguardavam ônibus em uma parada localizada a poucos metros atrás de onde ocorreu o capotamento.