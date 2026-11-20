'Cara de Burro' é assassinado a tiros em Palestina do Pará

As autoridades policiais informaram que, apesar de ser adolescente, a vítima do crime acumulava uma série de apreensões na Delegacia de Polícia Civil da cidade por furtos outras infrações

O adolescente João Vitor, que não teve a identidade revelada, conhecido como ‘Cara de Burro’, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (19/11) na Avenida 14, no Bairro Bananal, em Palestina do Pará, região sudeste do estado.

Segundo o portal Correio de Carajás, a caminhava pela via quando foi alvejada. A maior parte dos disparos atingiu a região da cabeça do adolescente, que caiu próximo a uma lixeira. Por enquanto, não há suspeitos identificados ou detalhes sobre a dinâmica da ação dos atiradores.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 20 horas e preservou a área do crime. Também foram realizadas diligências pela cidade na tentativa de localizar os criminosos.

Os militares ainda acionaram a equipe de investigadores da Polícia Civil, que adotou os procedimentos necessários, como levantamento de informações, abertura de inquérito policial e início das investigações, para localizar os autores e esclarecer qual seria a real causa do crime, conforme o Correio.

Por volta das 22h30, uma equipe da Polícia Científica chegou ao local, onde realizou a perícia e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para ser submetido a exame de necropsia.