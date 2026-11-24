Caminhão com alimentos tomba e carga é saqueada na BR-153, no sudeste do Pará

Caminhão com alimentos tomba e carga é saqueada na BR-153, no sudeste do Pará. ( Foto: Foto: Correio de Carajás / Divulgação )

Um caminhão-baú que transportava produtos alimentícios tombou na madrugada de segunda-feira (23), na BR-153, em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Após o acidente, parte da mercadoria que ficou espalhada às margens da rodovia foi saqueada por pessoas que passavam pelo trecho. Não houve registro de mortes.

O tombamento aconteceu por volta de 1h43, no quilômetro 22 da rodovia, em um trecho conhecido como Curva do Brenno. O veículo, pertencente à empresa Friato, tinha sete eixos e transportava uma carga de produtos frigorificados, incluindo frango, linguiça e salsicha.

Segundo informações do 53º Batalhão da Polícia Militar (53º BPM), uma equipe foi acionada após receber uma denúncia anônima sobre o acidente. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o caminhão tombado às margens da pista e realizaram o isolamento da área, além da sinalização do trecho para evitar novas ocorrências.

O motorista foi orientado a comparecer à Delegacia de Polícia Civil para registrar o caso. A equipe da PM permaneceu na rodovia até a chegada dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).