Caminhão colide com poste e deixa moradores sem energia em Ananindeua

Segundo a Equatorial, que confirmou a interrupção no fornecimento por conta da colisão, as equipes de manutenção estão atuando para normalizar o serviço

A imagem em destaque mostra o caminhão e o poste que ele atingiu. ( Foto: Foto: Reprodução | Redes sociais )

Um caminhão colidiu com um poste e deixou moradores da avenida Mário Covas sem energia na manhã desta segunda-feira (23/11), em Ananindeua, na Grande Belém. O episódio ocorreu perto da Augusto Montenegro.

Segundo a Equatorial, que confirmou a interrupção no fornecimento por conta da colisão, as equipes de manutenção estão atuando para normalizar o serviço. “As equipes seguem atuando para minimizar os impactos causados aos clientes e atuam para recompor o sistema no local, com segurança e no menor tempo possível”, disse.

Em caso de ocorrências como rompimento de cabos, avarias e colisões contra postes, a empresa afirmou que os clientes devem comunicar a distribuidora imediatamente pelos canais oficiais de atendimento, com o registro da solicitação como “Risco à Vida”. Os canais disponíveis são: WhatsApp da assistente virtual Clara, pelo número (91) 3217-8200; Central de Atendimento, pelo 0800 091 0196; e o site www.equatorialenergia.com.br.