Belém: princípio de incêndio atinge segundo andar de imóvel no bairro Umarizal

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve apenas danos materiais e o fogo não chegou a propagar para residências próximas

A imagem em destaque mostra a fachada do imóvel onde o princípio de incêndio ocorreu. ( Foto: Foto: Saul Anjos | Especial para O Liberal )

Um princípio de incêndio foi registrado em um imóvel de dois andares, no começo da tarde desta sexta-feira (27/11), na avenida Pedro Álvares Cabral, com a travessa Manoel Evaristo, no bairro Umarizal, em Belém. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que atuou na ocorrência, houve apenas danos materiais e o fogo não chegou a propagar para residências próximas. Não houve feridos.

Por enquanto, os militares não conseguiram levantar hipóteses sobre o que poderia ter iniciado a situação, que aconteceu apenas no segundo andar da residência. No primeiro, funciona na oficina mecânica.