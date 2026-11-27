Um princípio de incêndio foi registrado em um imóvel de dois andares, no começo da tarde desta sexta-feira (27/11), na avenida Pedro Álvares Cabral, com a travessa Manoel Evaristo, no bairro Umarizal, em Belém. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que atuou na ocorrência, houve apenas danos materiais e o fogo não chegou a propagar para residências próximas. Não houve feridos.
Por enquanto, os militares não conseguiram levantar hipóteses sobre o que poderia ter iniciado a situação, que aconteceu apenas no segundo andar da residência. No primeiro, funciona na oficina mecânica.
Segundo o CBMPA, a equipe foi acionada por volta das 13h30. Para controlar o princípio de incêndio, os militares utilizaram de cerca de quatro mil litros de água. O dono do local onde o incidente ocorreu solicitou a perícia.