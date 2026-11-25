Balsa colide com nova ponte de Outeiro nesta quarta-feira (25), em Belém

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas nem sobre o que teria provocado o acidente

Uma balsa utilizada no transporte de veículos colidiu com a parte inferior da nova ponte estaiada Pastor Firmino Gouveia, que liga os distritos de Icoaraci e Outeiro, na manhã desta quarta-feira (25), em Belém. O acidente foi registrado por motoristas que passavam pela estrutura e compartilharam imagens nas redes sociais. Nos vídeos, a embarcação aparece próxima à ponte, enquanto alguns carros apresentam danos após a colisão.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas nem sobre o que teria provocado o acidente. Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) informou que a colisão não atingiu o pilar da ponte e, por isso, não houve prejuízo à estrutura. A pasta também comunicou que as medidas de segurança foram adotadas e que uma equipe foi enviada ao local para avaliar a ocorrência. As circunstâncias da colisão deverão ser esclarecidas.