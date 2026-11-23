Assassinato motivado por homofobia leva homem a 28 anos de prisão em Salinas

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) condenou Alan Souza dos Santos a 28 anos de reclusão pela morte de Fábio Rodrigo Raiol Sarmento em Salinópolis, no nordeste do Pará. O julgamento ocorreu na última quarta-feira (18/11), mas os detalhes da condenação só foram divulgados nesta segunda (23/11), pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Segundo as autoridades, o crime aconteceu por volta das 4h30 de 25 de julho de 2021, em via pública, no bairro Atlântico, motivo por homofobia. Consta nos autos que o réu agrediu a vítima utilizando as mãos, paus e telhas, além de cometer violência sexual.

Segundo o processo, mesmo após a intervenção de outras pessoas, Alan retomou as agressões contra Fábio. Em decorrência da gravidade das lesões, a vítima permaneceu internada e sob cuidados médicos domiciliares por quase dois meses. Porém, ela morreu no dia 13 de setembro de 2021.

Cinco anos se passaram até o julgamento do réu. Durante a sessão, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do crime, afastando as teses defensivas de absolvição ou de desclassificação para lesão corporal. Os jurados também reconheceram as três qualificadoras apontadas pela acusação: motivo torpe — caracterizado como homofóbico pelo ataque —, emprego de meio cruel e utilização de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima.

A decisão

Na sentença, proferida pela juíza presidente do Tribunal do Júri, Verônica Margarida Costa de Moraes, a pena-base foi fixada em 21 anos de reclusão pela avaliação negativa da culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase do cálculo da punição de Alan, a presença das agravantes pelo meio cruel e pela impossibilidade de defesa elevou a pena definitiva para 28 anos de reclusão.

Conforme o MPPA, em sua decisão, a magistrada destacou a gravidade da motivação odiosa e discriminatória do crime, relacionada à orientação sexual da vítima, ressaltando que a violência homofóbica atenta não apenas contra a vida, mas contra os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade humana. O Ministério Público disse, com base na determinação da juíza, que o contexto da Constituição Federal dedica uma sociedade plural baseada no respeito às diferenças, na promoção do bem de todos e na vedação de quaisquer formas de discriminação.