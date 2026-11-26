Após vídeo vazado, homem confessa abuso contra irmã de 11 anos em Santa Izabel

Como crime ocorreu há mais de um mês, suspeito prestou depoimento na delegacia e foi liberado por não haver flagrante

Um homem confessou ter abusado da própria irmã de 11 anos, em depoimento na Delegacia de Polícia Civil em Santa Izabel, na última segunda-feira (23/11). O crime começou a ser investigado após o vídeo do abuso ser divulgado na internet, porque o suspeito teve o celular roubada. Após prestar depoimento, o suspeito foi liberado por não haver flagrante. O caso será investigado pela Polícia Civil em sigilo por se tratar de um crime contra uma criança.

De acordo com informações divulgadas por equipes da Polícia Militar, a corporação recebeu a denúncia na manhã de segunda-feira de que uma criança havia sido abusada sexualmente por um indivíduo, que seria parente da vítima. Os policiais estiveram na casa da vítima, e o suspeito foi identificado como seu irmão, mas ele não estava em casa.

A polícia foi ao trabalho do homem, onde o encontrou. Ao ser confrontado, ele teria negado a princípio, mas depois ao ser confrontado assumiu ser ele no vídeo. O homem falou que o ato criminoso foi gravado no próprio celular há pouco mais de um mês. O suspeito foi encaminhado à Delegacia pela equipe da Polícia Militar.

Na Delegacia de Santa Izabel, o homem relatou ao delegado de plantão todas as informações prestadas aos policiais militares. Ele disse que o vídeo foi divulgado, porque teria sido vítima de um assalto, e quem tomou posse do celular, vazou o conteúdo do abuso. O suspeito confessou ter praticado atos libidinosos contra a própria irmã de 11 anos.