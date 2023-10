Acidente de trânsito deixa um morto e dois feridos na noite de sábado em Barcarena

Um motociclista, identificado pelo prenome Bruno, morreu na noite do último sábado (7), durante um acidente de trânsito na rodovia da Integração, entre o cemitério novo e o Zita Cunha, em Barcarena, nordeste do Pará. A moto em que ele estava colidiu com um veículo, onde estava um casal e uma criança. Com informações do site jornal Barcarena.

Bruno (motociclista) faleceu na hora por conta do acidente, conforma informaram as testemunhas. A criança que estava no veículo quebrou o braço e bateu a cabeça. Já a mãe quebrou a perna (Reprodução/Jornal de Barcarena)

Segundo testemunhas, Bruno faleceu na hora por conta do acidente. A criança que estava no veículo quebrou o braço e bateu a cabeça. Já a mãe quebrou a perna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para fazer os primeiros socorros e encaminhou os feridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila dos Cabanos.

A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar do Pará (PMPA) para o trabalho da perícia. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também compareceu ao local do acidente e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil.

A reportagem solicitou mais informações às políciais Civil e Militar sobre o caso e aguarda retorno.