Acidente com caminhão na Alça Viária deixa motorista ferido

Veículo carregado com refrigerantes tombou no acostamento do Trevo do Acará; pista não foi bloqueada e causas ainda são desconhecidas

Um caminhão tombou no trecho conhecido como Trevo do Acará, na rodovia Alça Viária, no município de Moju. ( Foto: Imagens cedidas por Márcio Samart )

Um acidente com um caminhão foi registrado nesta noite de quarta-feira (25/11), no trecho conhecido como Trevo do Acará, no Km 22 da Alça Viária, entre Belém e Barcarena, na entrada para o Acará.

O motorista do caminhão perdeu o controle e tombou no acostamento da pista. Carros e outros caminhões precisaram andar lentamente para evitar novos acidentes. O caminhão estava carregado com refrigerantes. Não houve nenhuma vítima, somente prejuízos materiais.

A concessionária Rota do Pará confirmou que o acidente ocorreu na Alça Viária, por volta das 21h. A rodovia não está bloqueada. Um guincho está a caminho do local para retirar o veículo. O motorista teve um leve ferimento, foi resgatado e socorrido, mas continuou no local para esperar o seguro. Ainda não se sabe as causas do acidente.