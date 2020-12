Polícia Militar localiza madeira ilegal e apreende drogas em Santarém

Equipes da 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (1ª CIPAmb), unidade vinculada ao Comando de Polícia Ambiental (CPA), da Polícia Militar do Pará, localizaram, na madrugada desta quarta-feira (30), grande quantidade de madeira extraída ilegalmente, apreenderam drogas e prenderam um homem no município de Santarém, região do Baixo Amazonas.



A ação policial faz parte da terceira fase da operação 'Cerberus' - que visa coibir o desmatamento na Amazônia e a extração ilegal da madeira - e teve início depois que a unidade recebeu informações sobre crime ambiental praticado em serrarias localizadas na região do Chapadão.



A operação da PM iniciou durante a madrugada e se estendeu durante toda a manhã. Várias pontos do ramal que dava acesso ao local onde o crime era praticado, estavam bloqueados por toras de madeira com a intenção de impedir a passagem dos agentes de segurança pública.



Por volta das 10h30, as equipes chegaram até o local da denúncia. Cerca de 193m³ de madeira pronta para a venda e outros 230m³ em toras, foram encontrados e inutilizados no próprio local, devido inviabilidade de transportar o produto.



Ao se aproximarem de outra serraria, os policiais militares se depararam com dois homens tentando fugir em um carro de cor prata. Um deles conseguiu fugir, o outro foi alcançado e acompanhou as buscas realizadas no veículo em que estava. Seis quilos de drogas, sendo cinco de maconha e um de pasta base de cocaína foram encontrados.



O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do município.