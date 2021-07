Polícia Militar apreende óxi, ecstasy e maconha em veículo na Alça Viária

Na noite do sábado (10), o Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Pará (BPRv) apreendeu óxi (cocaína oxidada), ecstasy e maconha, dentro de uma carro que trafegava pela rodovia PA-242 - Alça Viária.

Os policiais militares estavam realizando ações de fiscalização próximo à ponte que dá acesso ao município de Moju, região nordeste do Estado, quando suspeitaram de um carro que apresentava excesso de passageiros.

Os policiais militares deram ordem de parada e durante as buscas, encontraram 16 papelotes de óxi, uma certa quantia de maconha e 57 pílulas de ecstasy em uma mochila.

A apreensão faz parte da intensificação de ações ostensivas, realizadas ao longo do mês de julho, para prevenir roubos e outros crimes nas principais rodovias paraenses.

De acordo com informações divulgadas pela PM, o grupo que estava no veículo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município, onde um dos suspeitos confessou ser o responsável pelo material ilícito apreendido.