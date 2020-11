Polícia Civil do Pará já registrou 34 ocorrências sobre eleição neste domingo (15)

Até às 14h05 deste domingo (15), foram registradas 87 ocorrências nas unidades da Polícia Civil de todo o Pará. Até o momento, foram realizados 34 boletins referentes à arregimentação de eleitor ou à propaganda de boca de urna. Goianésia do Pará é o município com maior número de ocorrências. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).



"A ‘Operação Eleições’ transcorre sem registros de ocorrências com maior gravidade. O Centro Integrado de Comando e Controle Estadual iniciou suas atividades às 6h, monitorando os 144 municípios do Pará", informou a Segup, em nota divulgada por volta das 15h18. O próximo balanço será divulgado às 19h.

Trânsito intenso na rodovia BR-316



O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) continua o monitoramento na rodovia BR-316 com 30 agentes de fiscalização. Ainda de acordo com o balanço da Segup, o trânsito na área segue intenso, tanto na saída quanto na entrada da cidade, fluindo sem ocorrências.

O Detran do Pará também está presente em mais 13 municípios. "As equipes do órgão estão preparadas para dar apoio, de acordo com a necessidade do controle de fluxo e de interdições, nas proximidades dos locais de votação e de apuração", informou, em nota.

Videomonitoramento



Por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop), é feito o videomonitoramento em tempo real dos principais corredores de veículos e pessoas, além dos principais locais de votação na Região Metropolitana de Belém.

Segundo informou a Segup, ao todo, 209 câmeras estão sendo utilizadas.