Penúltimo final de semana de julho movimenta Terminal Rodoviário de Belém

A chegada do penúltimo final de semana de julho movimentou o Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás. O fluxo de embarque e desembarque de passageiros é intenso na manhã desta sexta-feira (23), apesar das filas de compra em guichês não serem tão grandes. Segundo a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda (Sinart), os horários de maior fluxo de pessoas são no início da manhã, por volta das 8h, e após o meio-dia. A expectativa é que o final da tarde, a partir das 17h, atraia um número grande pessoas, que devem resultar em coletivos, com saída nos últimos horários, mais lotados.

Entre os destinos mais procurados, ainda conforme a Sinart, estão o distrito de Mosqueiro e as cidades de Salinópolis, Vigia e Marudá. Além dos destinos locais, a busca por passagens interestaduais também aumentou no período de férias escolares.

A empresária Vana Costa, de 29 anos, espera curtir um final de semana um pouco mais badalado. Ela aproveitou o tempo livre para organizar uma viagem para Salinas ao lado de uma amiga. Segundo a veranista, o objetivo é um só: aproveitar "a praia e as festas".

Apesar das restrições da pandemia, Vana se diz menos preocupada com a covid-19 após tomar a primeira dose da vacina contra o vírus. "No início eu era mais preocupada, mas agora tô mais tranquila, principalmente depois da primeira dose da vacina. Agora quero aproveitar as praias e alguma festa ou barzinho que tenha por lá", conta.