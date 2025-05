PC do Pará integra operação da PC de Santa Catarina de cumprimento de mandados

A Polícia Civil do Pará prestou apoio operacional à Polícia Civil de Santa Catarina que deflagrou a operação “Aposentadoria Segura”. A ação, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (8), foi coordenada pela Delegacia de Defraudações, unidade vinculada à Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/SC), para dar cumprimento a 24 mandados de busca e apreensão nas cidades de Belém, Ananindeua e Capanema, no Pará, e em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina (SC).

“Durante as nossas investigações, nós conseguimos verificar que os suspeitos se passavam por funcionários do INSS, conseguiam os dados das vítimas e, após abertura de contas em nomes dessas vítimas, faziam empréstimos consignados, transferindo esses valores para as contas de um dos investigados. Logo após, os valores eram distribuídos em diversas outras contas para dificultar o rastreio desses valores”, explicou o delegado Leonardo da Silva, titular da Delegacia de Defraudações (PCSC).

O prejuízo estimado das vítimas de Santa Catarina foi de cerca de R$ 100 mil, e se for considerado o das vítimas de outros estados, o valor passa de 10 milhões de reais. Os investigados foram conduzidos à delegacia com celulares e aparelhos de internet apreendidos pelos agentes de segurança pública.

“A Polícia Civil do Pará prestou apoio operacional à PCSC durante todo o período da operação com levantamento de endereços, identificação atualizada dos alvos, bem como no cumprimento dos mandados. A PCPA reafirma a parceria com as polícias civis de outras unidades da federação e com o compromisso com a segurança pública”, pontuou o delegado Gabriel Batista, diretor do NIP/PCPA.

Agentes do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), através da atuação da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) e da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), atuaram durante o cumprimento dos mandados.

Após prestarem depoimentos, todas as pessoas que foram encaminhadas à delegacia foram liberadas. Alguns celulares foram devolvidos e outros ficaram apreendidos para subsidiar outras fases da investigação.

