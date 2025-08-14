Parque Zoobotânico do Museu Goeldi fecha para obras de manutenção com foco na COP 30; veja quando

O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, fechará para as visitas públicas a partir da próxima segunda-feira (18). A medida será necessária para a execução de uma série de obras de manutenção que seguem até outubro, como parte da preparação do espaço para a COP 30, que ocorrerá na capital paraense em novembro.

A reforma pretender modernizar e reforçar a infraestrutura do parque, garantindo segurança para visitantes, colaboradores e animais, além de oferecer melhores condições para receber delegações nacionais e internacionais durante a conferência.

As intervenções incluem cinco recintos do parque: ariranha, jacaré-açu, onça-pintada, tartarugas e o antigo lago do peixe-boi, que será adaptado para abrigar pirarucus, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Os recintos já foram isolados e passarão por recuperação estrutural, melhorias na ambientação e adequações para atender às normas ambientais e de segurança.

Além dos recintos de animais, o prédio da Biblioteca Clara Maria Galvão e o auditório Alexandre Rodrigues Ferreira receberão pequenas intervenções até novembro, para a melhor conservação do patrimônio histórico.

Obras de maior porte, como a Rocinha e a Casa Goeldi, estão previstas para 2026. Todos os serviços são custeados por recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), via Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), totalizando R$ 20 milhões, em parceria com a Embaixada da Suíça e o programa ProGoeldi. A Casa Goeldi será a sede do Ministério de Ciência em Belém durante a COP30, local onde a ministra Luciana Santos irá despachar durante a estadia na cidade.

A parte externa do parque também será contemplada com melhorias, incluindo o muro que circunda todo o quarteirão e o prédio da bilheteria na Avenida Magalhães Barata, garantindo maior segurança, acessibilidade e conforto aos visitantes durante o período de obras.

As ações fazem parte de um conjunto de intervenções estratégicas que visam preservar o patrimônio histórico e natural do parque, ao mesmo tempo em que preparam o espaço para receber eventos internacionais de grande porte. O público poderá acompanhar a evolução dos serviços pelas redes sociais da instituição.

Aniversário de 130 anos do Parque Zoobotânico

As obras coincidem com o aniversário de 130 anos do Parque Zoobotânico, celebrado nesta sexta-feira (15). Para marcar a data, o Museu Paraense Emílio Goeldi organizou uma programação especial aberta ao público, reunindo atividades educativas, exposições históricas e experiências de contato direto com a fauna e flora da Amazônia.

O público poderá conhecer de perto animais como preguiças, tamanduás e espécies aquáticas, além de explorar trilhas interativas e mostras permanentes do parque. As atividades são gratuitas, e a taxa de acesso ao parque pode ser paga via PIX, garantindo praticidade e comodidade aos visitantes. A celebração reforça a importância do parque como ponto de referência científica, cultural e ambiental em Belém e proporciona uma oportunidade única para que a população vivencie a diversidade amazônica em um dos principais centros de pesquisa e conservação do país.