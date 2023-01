DNIT irá analisar trecho intrafegável da BR-230 entre Uruará e Placas

As péssimas condições de trafegabilidade do Km 834 da BR- 230, entre os municípios de Placas e Uruará, região sudoeste do estado, ocasionadas pela chuva nesta época do ano tem causado transtorno para quem precisa passar pelo local e enfrentar lama e atoleiro por causa da rodovia que está comprometida. A precariedade da rodovia Transamazônica foi registrada no primeiro dia de 2023, situação que de acordo com os condutores ocorre todos os anos nesta época.

As chuvas deram uma trégua, o que contribuiu com a baixa do nível das águas do Rio Uruará, mas o trecho do quilômetro 834 da BR- 230, ainda está com a trafegabilidade comprometida devido à formação de lama sobre a via, situação que tem provocado o atolamento dos veículos. Para sair do local alguns veículos precisam de apoio para serem rebocados, principalmente carros de pequeno porte que, para chegar a seu destino, necessitam de auxílio de máquinas ou pranchas. Sem isso torna-se arriscado pela força da correnteza e presença de inúmeros buracos.

O KM 834 da BR-230 fica localizado a cerca de 15 quilômetros do município de Uruará e, devido a situação, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se deslocou até o trecho após receber a informação de que o local estava interditado.

Por causa das intensas chuvas que castigam a região nesta época do ano, a rodovia fica comprometida em trechos onde não há infraestrutura. A situação no local vem sendo registrada desde o início de dezembro. Devido a instabilidade no tempo, a PRF recomenda que os motoristas evitem passar pelo local ou programar viagens enquanto a situação da via não melhorar.

Nota Dnit

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), responsável pela manutenção da rodovia, informou que na última segunda-feira, 2, o trecho foi liberado e o tráfego normalizado. Ainda de acordo com o DNIT, equipes técnicas estiveram no local afetado para avaliar as necessidades de reparos no trecho comprometido.