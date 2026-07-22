Zeneida Lima é homenageada em festa surpresa pelos 92 anos em Soure, na ilha do Marajó

O encontro reuniu familiares, amigos e parceiros que fizeram questão de celebrar a trajetória de uma das maiores referências da cultura, da espiritualidade e da preservação ambiental da Amazônia

Zeneida Lima é homenageada em festa surpresa pelos 92 anos em Soure, na ilha do Marajó. ( Foto: Foto: Meg Martins | Especial para O Liberal )

​A pajé, escritora e pesquisadora marajoara Zeneida Lima comemorou, nesta terça-feira (21), seus 92 anos em uma emocionante festa surpresa realizada em Soure, na ilha do Marajó. O encontro reuniu familiares, amigos e parceiros que fizeram questão de celebrar a trajetória de uma das maiores referências da cultura, da espiritualidade e da preservação ambiental da Amazônia.

A celebração contou com a colaboração de diversos parceiros, entre eles Cláudia Ferro, responsável pelo bolo de aniversário; Doces Amorosa; Doce Suspiro; o chef Delano, que assinou o jantar especial; e o Hotel Ilha do Marajó, que sediou o evento.

Zeneida Lima é homenageada em festa surpresa pelos 92 anos em Soure, na ilha do Marajó. (Foto: Meg Martins | Especial para O Liberal)

Durante a homenagem, amigos destacaram o legado construído por dona Zeneida ao longo de mais de nove décadas de vida. A advogada Rachel Gribel ressaltou a importância da pajé para a cultura marajoara e para a defesa da floresta. “Fazer parte do ciclo de amizades da Zeneida Lima é uma coisa extraordinária. Ela sempre foi uma mulher à frente do tempo dela. O trabalho que faz em prol dos mais necessitados, das crianças, da preservação do meio ambiente e da valorização da ilha do Marajó é inspirador. Aos 92 a​nos, continua trabalhando e dando aulas para crianças aqui no Marajó. É extraordinário vivenciar esse momento, quando ela será novamente homenageada pela Beija-Flor”, afirmou.

A empresária Leci Garcia também emocionou os presentes ao definir Zeneida como uma mulher que transforma vidas por meio da solidariedade. “A dona Zeneida pratica uma aritmética positiva. Ela soma, agrega valor e multiplica saber. É capaz de estender as mãos quando nem mãos existem. Ela acolhe, apoia e sabe semear o amor. O legado dela dispensa comentários”, disse.

Zeneida Lima é homenageada em festa surpresa pelos 92 anos em Soure, na ilha do Marajó. (Foto: Meg Martins | Especial para O Liberal)

A primogênita, Eliana Lima, agradeceu às amigas Meg Martins e Leci Garcia pela organização da surpresa. “Eu não tenho palavras para agradecer por esse momento maravilhoso que proporcionaram para a mamãe. Ela está muito emocionada e realmente não esperava por essa homenagem”, revelou.

Visivelmente emocionada, a aniversariante falou sobre a surpresa. “Estou muito feliz. Eu não esperava por isso. Foi uma surpresa que me deixou muito feliz. Aqui estou revendo todos os amigos e vendo em cada um deles o carinho que têm por mim. Fiquei surpresa de receber tanto amor”, celebrou.

Zeneida Lima é homenageada em festa surpresa pelos 92 anos em Soure, na ilha do Marajó. (Foto: Meg Martins | Especial para O Liberal)

O filho Rubens Amorim destacou a alegria de ver a mãe cercada por tantas pessoas que reconhecem sua importância. “É muito gratificante ver tantas pessoas reunidas para homenagear minha mãe, demonstrando respeito e admiração. Esse convívio de paz e harmonia só aumenta nossa gratidão e o desejo de que ela permaneça conosco por muitos anos”, desejou.

Gastronomia inspirada na homenageada

Responsável pelo jantar da noite, o chef Delano contou que elaborou um cardápio baseado nos pratos preferidos de dona Zeneida e na culinária tradicional marajoara. Segundo ele, o menu incluiu canhapira, filhote, bolinhos de chouriço, bolinhos de queijo do Marajó e outras receitas típicas preparadas com ingredientes regionais. “Eu me inspirei exatamente nela. Conversei com as filhas para descobrir do que ela mais gostava. Fizemos um jantar com a simplicidade marajoara​, mas com requinte de sabor. A canhapira, por exemplo, é um prato extraordinário, que eu chamo de prato da paz. Também servimos búfalo com releitura em molho de queijo do Marajó. Tudo foi pensado para homenagear a dona Zeneida e valorizar nossa gastronomia”, explicou.

Zeneida Lima é homenageada em festa surpresa pelos 92 anos em Soure, na ilha do Marajó. (Foto: Meg Martins | O Liberal)

Hotel celebra momento histórico

O CEO do Hotel Ilha do Marajó e do catamarã Álamo, José Vitor Pereira, destacou que a comemoração ficará marcada na história do empreendimento. “É uma honra receber e celebrar o aniversário da dona Zeneida, uma pessoa tão especial e tão querida por todos nós, pelos marajoaras e pela população de Soure. Ela é uma grande mãe para todos nós, um verdadeiro ícone. Para a gente, é um sentimento de gratidão poder celebrar mais um ano de vida dela aqui no hotel”, comentou.

Zeneida Lima é homenageada em festa surpresa pelos 92 anos em Soure, na ilha do Marajó. (Foto: Meg Martins | O Liberal)

“Foi uma viagem só para o aniversário dela. Essa logística foi feita para ela. Eu disse que dia de terça é nossa parada de manutenção, mas hoje não tinha como parar. Ela tinha que vir de qualquer jeito para celebrar esse momento tão especial, tão importante. E deu tudo certo, graças a Deus. A gente conseguiu trazer o bolo da nossa aniversariante, ocorreu tudo bem, mas brincadeiras à parte, para o hotel com apenas seis meses de funcionamento, receber momentos como esse é para ficar marcado na eternidade”, afirmou José Vitor Pereira.

Homenagens

Nesta terça-feira (21), data em que a Pajé Zeneida Lima completa 92 anos, a Beija-Flor de Nilópolis usou as redes sociais para celebrar a trajetória da líder marajoara que será homenageada pela escola de samba no Carnaval de 2027.

Em uma publicação dedicada à aniversariante, a agremiação destacou a contribuição de Zeneida para a cultura amazônica e relembrou que sua história voltará à Marquês de Sapucaí como tema do próximo desfile.

"Pajé, compositora, escritora, poeta, ativista social e líder da Instituição Caruanas do Marajó Cultura e Ecologia, ela reúne inúmeras virtudes, talentos e facetas, sendo inspiradora em cada uma delas”, iniciou a escola.

“Uma mulher forte e guerreira, que superou muitas adversidades para se tornar um grande exemplo para todo o país”, destacou a Beija-Flor.