Vini Oliveira abre o Palco Liberal nesta sexta-feira (24), em Salinas

Programação do Grupo Liberal na orla do Maçarico terá nesta noite Thiago Costa, e no sábado (25), Edilson Morenno

Jovem cantor Vini Oliveira abriu as apresentações deste final de semana no Palco Liberal, ( Foto: Lucas Pinheiro / Especial para o Grupo Liberal )

O último fim de semana de julho começou com muita música com as atrações do Palco Liberal, na Orla do Maçarico, em Salinópolis, no nordeste paraense. Nesta sexta-feira (24), o Palco Liberal recebe grandes nomes da música paraense durante a programação do Verão Liberal 2026, evento promovido pelo Grupo Liberal em parceria com a Prefeitura de Salinópolis. A programação iniciou às 20h com o show Vini Oliveira. Em seguida, se apresentou Thiago Costa.

Vini Oliveira fez sua estreia no palco do Verão Liberal. O artista natural de Marapanim, no nordeste paraense, tem quatro anos de carreira e apresentou um repertório marcado pelo forró, piseiro e outros ritmos de sucesso no verão amazônico.

"É um prazer muito grande estar aqui com esse povo de Salinas, com esse povo maravilhoso. Pressão é garantida, Vini Oliveira e banda trazendo só os sucessos do meu tempo para cá", agradeceu o cantor de 19 anos.

O artista ganhou projeção após um vídeo publicado pela mãe nas redes sociais, no qual ela cantava uma música de João Gomes. Pouco mais de um mês depois, surgiu o convite para dividir o palco com o cantor pernambucano.

Vini Oliveira < > Thiago Costa encerrou a noite de sexta-feira (24) no Palco Liberal, em Salinas. (Lucas Pinheiro/Especial para o Grupo Liberal)

Outro destaque da programação foi Thiago Costa, conhecido como a "Potência do Pará". Ele encerrou a noite em grande estilo. "Muito feliz de estar aqui em Salinas, com a equipe da Liberal, para a gente fazer uma entrega maravilhosa com o povo que veio curtir essena Orla do Maraçarico, que está lotada. A gente preparou um show com muito carinho, a gente preparou um repertório para cima", contou o artista antes ed subir no palco.

Entre as músicas confirmadas no show estão "Ao Pôr do Sol", inspirada no clima das praias de Salinas, e a sequência de canções do projeto "Potência Paraense", além de outras surpresas. O repertório reúne ritmos regionais, arrocha e sertanejo.

Verão Liberal 2026 conta com patrocínio do Grupo Líder, da Universidade da Amazônia (Unama) e da cerveja Caribeña. Além das apresentações musicais, o público poderá participar de promoções, distribuição de brindes e outras ações promovidas pela Rádio Liberal FM.

No sábado (25), às 20h, quem sobe ao palco é o cantor e compositor Edilson Morenno, um dos principais nomes da música produzida no Pará.

Serviço: Verão Liberal 2026

Data: Sexta-feira (24)

Horário: 20h

Shows de Vini Oliveira e Thiago Costa