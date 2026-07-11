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Verão Liberal 2026: Beny Pérola Negra anima público com tributo a Reginaldo Rossi em Salinópolis

Programação gratuita reuniu moradores e turistas na Orla do Maçarico

Amanda Martins
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A abertura da programação da Rádio Liberal foi feita pelo Grupo de Carimbó Raízes Coremar, de Salinópolis, na Orla do Maçarico. (Carmen Helena / O Liberal)

Após um dia de praia, moradores e turistas seguiram para a Orla do Maçarico, em Salinópolis, onde o Verão Liberal levou música e cultura gratuitamente na noite deste sábado (11). A programação, realizada em parceria com a Prefeitura de Salinópolis, também movimentou a área de gastronomia e artesanato.

A abertura ficou por conta do Grupo de Carimbó Raízes Coremar, de Salinópolis, que levou o ritmo tradicional paraense ao Palco Liberal e reuniu o público para acompanhar as apresentações e dançar.

A caseira Maria Raimunda da Silva, natural de Salinópolis, revelou que acompanha do Palco Liberal todos os anos. Ela estava acompanhada com a filha e a neta. "Todo ano eu venho. Quando nós chegamos já estava apresentando carimbó, foi muito bom. E a palinha que o Beny deu também. Foi muito bom", elogiou.

A moradora de Salinas pretende retornar na próxima semana para ver a programação da Rádio Liberal. "Com certeza, aproveitar essas programações que a Rádio Liberal oferece para a gente", afirmou.

programação Rádio Liberal Orla do Maçarico

Principal atração da noite, Beny Pérola Negra subiu ao palco por volta das 22h, apresentado pelo radialista Markinho Pinheiro. O cantor paraense fez um tributo a Reginaldo Rossi, com sucessos do artista pernambucano.

A cantora Carla Mel, da banda do Beny Pérola Negra, fez uma participações especial solo no palco no intervalo do show da banda. Ela aproveitou o intervalo para interpretar “Gringo Loiro” e “Odalisca”.

Cantora participação especial

O cantor Beny Pérola Negra contou ter preparado um show muito eclético para o palco de Salinópolis. "O show é muito eclético, que a gente sempre faz. E como você acabou de ver tem muita gente esperando embaixo do palco, porque a gente faz com muito carinho e amor esse projeto chamado 'O Rei Vive' da linha do Reginaldo Rossi. Quando ele partiu dessa vida deixou uma lacuna muito grande e muito difícil de ser preenchida. E os fãs ainda morrem de saudade", contou.  

O prefeito de Salinópolis, Kaká Sena, esteve presente prestigiando a programação da Rádio Liberal. "Eu fico muito feliz em poder estar a frente desse município maravilhoso. E claro, a gente faz parcerias, como com o Grupo Liberal, que a gente faz muito mais. Eu agradeço a parceria do Grupo Liberal, que não é de hoje, é de muito tempo, que estamos aqui podendo proporcionar para o povo paraense, para o turista, para o munícipe", destacou.

Próximas atrações

A programação do Verão Liberal continua nas próximas semanas com apresentações da banda M’Synck, no dia 17 de julho; da cantora Richelle Haliday, no dia 18; do cantor Thiago Costa, no dia 24; de Edilson Morenno, no dia 25; de Kim Marques, no dia 31; e de Arthur Espíndola, que encerra a programação no dia 1º de agosto.

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