‘Um Dia no Parque na Amazônia’: Pará recebe programação com atividades em unidades de conservação

O Pará será o estado com a maior programação da campanha nacional Um Dia no Parque 2026, que promoverá atividades de educação ambiental e contato com a natureza em unidades de conservação nos dias 18 e 19 de julho. Ao todo, serão realizadas ações em 19 unidades de conservação, distribuídas por 16 municípios paraenses. A programação completa da campanha pode ser consultada no site oficial www.umdianoparque.org.br.
A campanha, considerada a maior mobilização do país em prol das áreas protegidas, ocorre anualmente desde 2018 e, nesta edição, traz como tema "Campeão por Natureza", em referência à Copa do Mundo. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da conservação ambiental e incentivar a visitação às unidades de conservação.
Entre as atividades previstas no Pará estão observação de aves, trilhas ecológicas, passeios de bicicleta e caiaque, canoagem, rapel, tirolesa, oficinas, ações de educação ambiental, visitas guiadas, mutirões de limpeza, vivências comunitárias e apresentações culturais.
Na Região Metropolitana de Belém, o Parque Estadual do Utinga terá programação no dia 19 de julho, com atividades voltadas para diferentes públicos, incluindo observação de aves, trilhas, passeio de bicicleta, oficina de desenho, contação de histórias e pintura facial. O parque também oferecerá atividades como canoagem, rapel, tirolesa e passeio ciclístico, que serão pagas.
No oeste do estado, a Floresta Nacional do Tapajós, em Belterra, contará com trilhas conduzidas por comunitários nas comunidades São Domingos, Maguari e Jamaraquá, além da atividade "Bora Passarinhar", dedicada à observação de aves. Em Itaituba, o Parque Nacional da Amazônia realizará corrida de aventura, passeios de caiaque, trilhas guiadas para observação de aves e uma programação cultural com apresentações de arte indígena Munduruku, oficina de carimbó e roda de capoeira. Já o Parque Nacional do Jamanxim promoverá ações de educação ambiental, observação de aves e um mutirão simbólico de limpeza e plantio de mudas.
A programação também contempla atividades na Estação Ecológica do Jari, em Almeirim; na Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho, em Baião; no Parque Veredas, em Canaã dos Carajás; na Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá, em Curuçá; na Floresta Estadual de Faro; na Área de Proteção Ambiental do Jará, em Juruti; no Parque Estadual Monte Alegre; na Floresta Estadual do Trombetas, em Óbidos; nos parques naturais municipais Maria Bonita e Morro dos Ventos, em Parauapebas; no Monumento Natural Atalaia, em Salinópolis; no Parque da Cidade de Santarém; na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, em Santarém; e na Reserva Extrativista Marinha de Soure.
As atividades variam conforme a unidade de conservação. Em alguns locais, a participação é gratuita, enquanto outras ações exigem inscrição prévia, possuem vagas limitadas ou têm cobrança de taxa.
Segundo o pesquisador Daniel Costa, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), uma das organizações articuladoras da campanha, a proposta é incentivar a participação da sociedade na conservação das áreas protegidas.
"Com essa chamada, a edição de 2026 convida o público a torcer e participar de uma Amazônia mais conservada, reconhecendo que proteger esse patrimônio natural é um compromisso de todas as pessoas", afirma.
Confira a programação:
Estação Ecológica do Jari
Município: Almeirim
Atividade: visita ao principal circuito da UC, envolvendo trilhas na floresta amazônica, cavernas, cachoeiras, árvores gigantes e mirantes com vista privilegiada para o Escudo das Guianas.
Mais informações: esec.jari@icmbio.gov.br/ (91) 98426-4412
Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho
Município: Baião
Atividade: realização de ação de limpeza e conservação da Praça de Joana Peres, no município de Baião/PA, envolvendo serviços de varrição, recolhimento de resíduos sólidos e organização do espaço, com o objetivo de promover um ambiente limpo, seguro e adequado ao uso da comunidade.
Data: 18/07/2026
Localização: https://maps.app.goo.gl/Zya4dJC6y8esqQ7F8
Hora: 7h
Mais informações: 94 98451-3388/engsuelenquadros@gmail.com
O que levar: garrafa de água, protetor solar, lanche
Parque Estadual do Utinga
Município: Belém
Data: 19/07/2026
Mais informações: grb.dgmuc@gmail.com
Atividade: Observação de Aves - Vem Passarinhar Utinga
Hora: 6h
Público em geral
Intensidade leve
Levar garrafa de água, protetor solar, boné
Atividade: Canoagem - Prática no Igarapé do Yuna
Hora: 8h
Para o público jovem e adulto
Intensidade moderada
Levar roupa de banho
Atividade paga
Atividade: Rapel - Descida de rapel no Igarapé do Yuna
Hora: 8h
Para o público jovem e adulto
Intensidade moderada
Atividade paga
Atividade: Trilha do Patauá
Hora: 8h
Público em geral
Intensidade leve
Levar garrafa de água, protetor solar, boné
Atividade: Tirolesa - Descida sobre o Igarapé do Yuna
Hora: 8h
Para o público jovem e adulto
Intensidade difícil
Atividade paga
Atividade: Trilha do Macaco
Hora: 8h
Público em geral
Intensidade moderada
Levar garrafa de água, protetor solar, repelente
Atividade: Passeio de bicicleta
Hora: 8h
Público em geral
Intensidade leve
Levar garrafa de água, protetor solar, boné
Atividade paga
Atividade: Oficina de Desenho com Urban Sketchers
Hora: 9h
Para jovens a partir de 16 anos
Intensidade leve
Atividade: Contação de Histórias com a Matinta
Hora: 10h
Público infantil
Intensidade leve
Atividade: Pintura Facial
Hora: 10h
Público infantil
Intensidade leve
Floresta Nacional do Tapajós
Município: Belterra
O turismo na Flona do Tapajós é desenvolvido diretamente pelos comunitários, incluindo condução em trilhas, alimentação, artesanato, hospedagem e vivências culturais. Os visitantes podem entrar em contato diretamente com os comunitários para agendamento e condução.
Atividade: trilhas realizadas por três comunidades mais ao norte da UC
Data: 18/07/2026
Comunidade São Domingos
Atrativos: Trilha do Curupira ou Trilha da Copaíba. As trilhas possuem cerca de 10 km e levam a um mirante com vista para o Rio Tapajós e para a copa da floresta. Na comunidade também é possível visitar a loja de produtos da sociobiodiversidade, com itens como óleo de copaíba, andiroba, velas e sabonetes produzidos localmente
Valor: R$ 200,00 para grupo de até 5 pessoas
Contato para agendamento de visita e alimentação:
Marivaldo – (93) 99136-4206
Comunidade Maguari
Atrativo: Trilha da Vovózona, com cerca de 14 km e finalização na sumaúma conhecida como Vovózona, árvore quase milenar, incluindo banho de igarapé durante o percurso.
Valor: R$ 200,00 para grupo de até 5 pessoas
Contato para agendamento:
Niracy – (93) 99134-4218 ou Roseo – (93) 99190-0507
Comunidade Jamaraquá
Atrativo: Trilha do Piquiá, com cerca de 10 km e presença de diversas árvores centenárias e banho em igarapé de águas cristalinas ao longo do percurso.
Valor: R$ 200,00 para grupo de até 5 pessoas
Contato para agendamento: Ana Cleia – (93) 99148-9620
Reserva de almoço: Andreza – (93) 99243-5274 (Restaurante Conceição) e Socorro - (93) 99123-0431 (Restaurante Socorro)
Atividade: Bora Passarinhar
Data: 18/07/2026
Hora: das 6h30 às 10h
Local: Comunidade Maguari
Descrição: A programação inclui caminhada guiada para observação e identificação de aves, compartilhamento de conhecimentos sobre as espécies registradas e sensibilização para a conservação da biodiversidade da Floresta Nacional do Tapajós.
Público em geral, incluindo iniciantes e pessoas interessadas em conhecer mais sobre a avifauna amazônica e a prática da observação de aves
15 vagas
As inscrições deverão ser realizadas por e-mail.
Não haverá cobrança de taxa de inscrição, apenas a colaboração dos participantes com algum alimento ou bebida para um café da manhã compartilhado ao final da atividade.
Recomenda-se o uso de roupas leves, calçados adequados para trilha, protetor solar, água e, caso possuam, binóculos e câmeras fotográficas.
Mais informações: (93) 99204-2181 / https://www.instagram.com/bora_passarinhar?igsh=cGtndWZleDNiaXBk
Parque Veredas
Muncípio: Canaã dos Carajás
Atividade: Trilha ecológica
Data: 18/07/2026
Intensidade difícil
Local: https://maps.app.goo.gl/hjgpw6ZZo8YfPphe8?g_st=ac
Hora: 06h
Mais informações: sematcanaa@gmail.com ou (94) 99231-7117
Levar garrafa de água, bota, blusa manga longa, protetor e repelente
Atividade: Visita ao Mirante com trilha ecológica
Data: 18/07/2026
Hora: 06h
Público acima de 10 anos
Intensidade moderada
Levar água
Mais informações: sematcanaa@gmail.com ou (94) 99231-7117
Levar garrafa de água, bota, blusa manga longa, protetor e repelente
Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá
Município: Curuçá
Atividade: Realização de dois passeios no Mangue Encantado, com contemplação dos manguezais da região.
Ponto de encontro: Barraca do Pescador, Praça Central de Curuçá.
Aberta ao público geral
Vagas limitadas
Não será cobrada taxa
Maiores informações: https://www.instagram.com/icmbio.salgadoparaense?igsh=MWQ0ZzF3dmp3eGV5OQ%3D%3D&utm_source=qr
Floresta Estadual de Faro
Município: Faro
Atividades: os visitantes terão trilha ecológica, visita na comunidade, culinária da região e outras programações.
Aberto ao público em geral
Parque Nacional do Jamanxim
Município: Itaituba
Mais informações: https://www.instagram.com/icmbio.itaituba/
Atividade: Educação ambiental e trilha educativa
Voltada para o público infantil local, com mobilização nas escolas no entorno do parque.
Atividade: observação de aves
Voltada para moradores locais
Atividade: Mutirão simbólico com limpeza ou a recuperação de uma pequena área com o plantio de mudas
Público geral
Parque Nacional da Amazônia
Município: Itaituba
Mais informações: https://www.instagram.com/icmbio.itaituba/
Atividade: Corrida de Aventura na trilha das Corredeiras do Uruá
Hora: 7h - com duração prevista de 2h
Destinada ao público geral
Inscrição através da ADTUR, com quantitativo de vagas e valor a serem definidos
Atividade: Passeio de Caiaque no Rio Tapajós
Hora: das 8h às 12h
Partida da praia do Uruá
Destinada ao público geral
Sem taxa ou necessidade de inscrição prévia
Atividade: Trilhas guiadas, interpretativas e para observação de aves
Hora: das 8h às 12h
Partida da Base Uruá
Destinada ao público geral
Sem taxa ou necessidade de inscrição prévia
Atividade: apresentação de arte e cultura Munduruku, com oficina de carimbó e roda de capoeira
Local: Base Uruá
Hora: 9h
Destinada ao público geral
Sem taxa ou necessidade de inscrição prévia
Área de Proteção Ambiental do Jará
Município: Juruti
Atividade: Ações educativas e visita à UC
Parque Estadual Monte Alegre
Município: Monte Alegre
Atividade: visitação guiada ao Parque
Hora: das 7h30 às 14h
Floresta Estadual do Trombetas (FLOTA Trombetas)
Município: Óbidos
Atividade na Comunidade Jamaracaru, que fica localizado no município de Óbidos, com acesso também pelo município de Oriximiná
Mais informações: https://www.instagram.com/acaje_jamaracaru?igsh=MW9jcHJpaGhtZHRvdg%3D%3D
Parque Natural Municipal Maria Bonita
Município: Parauapebas
Atividade: Banho de Floresta com imersão na trilha Maria Bonita
Hora: saída às 8h
Local de encontro na Av. C1, ao lado da Matinha.
Atividade: observação de fauna
Hora: 8h
Local de encontro em frente à trilha Maria Bonita.
Parque Natural Municipal Morro dos Ventos
Município: Parauapebas
Atividade: Contemplação e serenata ao pôr do Sol
Monumento Natural Atalaia (MONA)
Município: Salinópolis
Atividade: observação de aves
Descrição: pela manhã os observadores serão conduzidos à Praia do Atalaia, já a tarde ocorrerá uma exposição sobre aves na Câmara Legislativa Municipal.
Data: 18/07/2026
Público adulto
Limite de 30 pessoas
Mais informações: https://www.instagram.com/saladoempreendedorsalinopolis/
Parque da Cidade de Santarém
Município: Santarém
Atividade: observação de aves
Data: 19/07/2026
Descrição: A programação inclui caminhada guiada para observação e identificação de aves, compartilhamento de conhecimentos sobre as espécies registradas e incentivo à conservação da biodiversidade local.
Hora: das 6h30 às 10h
Local: Av. Sérgio Henn, nº 354, bairro Aeroporto Velho
Destinada ao público em geral, incluindo iniciantes e pessoas interessadas em conhecer mais sobre a avifauna local e a prática da observação de aves
Serão disponibilizadas 15 vagas.
As inscrições deverão ser realizadas por e-mail.
Não haverá cobrança de taxa de inscrição, apenas a colaboração dos participantes com algum alimento ou bebida para um café da manhã compartilhado ao final da atividade.
Recomenda-se o uso de roupas leves, calçados confortáveis, água, e, caso possuam, binóculos e câmeras fotográficas
Serão disponibilizados binóculos para os participantes que não possuírem.
Mais informações: https://www.instagram.com/coatapajos?igsh=ZmdsM3NyZWd2Z255
Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns
Município: Santarém
Mais informações: resex.tapajos.arapiuns@icmbio.gov.br
Atividade: visita à Alter do Chão
Data: 26/07/2026
Atividade: visita as atividades produtivas da comunidade de Anã, com caminhada e banho de praia
Data: 26/07/2026
Hora: 6h
Destinada ao público geral
Dificuldade leve
Levar rede e itens pessoais
Reserva Extrativista Marinha de Soure
Município: Soure
Atividade: feira expositiva do acervo biológico da Universidade Federal do Pará (UFPA) Campus de Soure
Aberta ao público
Mais informações: https://www.instagram.com/icmbio.soure/?hl=en