‘Um Dia no Parque na Amazônia’: Pará recebe programação com atividades em unidades de conservação

Ao todo, serão realizadas ações em 19, distribuídas por 16 municípios paraenses

‘Um Dia no Parque na Amazônia’ Pará recebe programação com atividades em unidades de conservação. ( Foto: Ag. Pará )

O Pará será o estado com a maior programação da campanha nacional Um Dia no Parque 2026, que promoverá atividades de educação ambiental e contato com a natureza em unidades de conservação nos dias 18 e 19 de julho. Ao todo, serão realizadas ações em 19 unidades de conservação, distribuídas por 16 municípios paraenses. A programação completa da campanha pode ser consultada no site oficial www.umdianoparque.org.br.

A campanha, considerada a maior mobilização do país em prol das áreas protegidas, ocorre anualmente desde 2018 e, nesta edição, traz como tema "Campeão por Natureza", em referência à Copa do Mundo. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da conservação ambiental e incentivar a visitação às unidades de conservação.

Entre as atividades previstas no Pará estão observação de aves, trilhas ecológicas, passeios de bicicleta e caiaque, canoagem, rapel, tirolesa, oficinas, ações de educação ambiental, visitas guiadas, mutirões de limpeza, vivências comunitárias e apresentações culturais.

Na Região Metropolitana de Belém, o Parque Estadual do Utinga terá programação no dia 19 de julho, com atividades voltadas para diferentes públicos, incluindo observação de aves, trilhas, passeio de bicicleta, oficina de desenho, contação de histórias e pintura facial. O parque também oferecerá atividades como canoagem, rapel, tirolesa e passeio ciclístico, que serão pagas.

No oeste do estado, a Floresta Nacional do Tapajós, em Belterra, contará com trilhas conduzidas por comunitários nas comunidades São Domingos, Maguari e Jamaraquá, além da atividade "Bora Passarinhar", dedicada à observação de aves. Em Itaituba, o Parque Nacional da Amazônia realizará corrida de aventura, passeios de caiaque, trilhas guiadas para observação de aves e uma programação cultural com apresentações de arte indígena Munduruku, oficina de carimbó e roda de capoeira. Já o Parque Nacional do Jamanxim promoverá ações de educação ambiental, observação de aves e um mutirão simbólico de limpeza e plantio de mudas.

A programação também contempla atividades na Estação Ecológica do Jari, em Almeirim; na Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho, em Baião; no Parque Veredas, em Canaã dos Carajás; na Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá, em Curuçá; na Floresta Estadual de Faro; na Área de Proteção Ambiental do Jará, em Juruti; no Parque Estadual Monte Alegre; na Floresta Estadual do Trombetas, em Óbidos; nos parques naturais municipais Maria Bonita e Morro dos Ventos, em Parauapebas; no Monumento Natural Atalaia, em Salinópolis; no Parque da Cidade de Santarém; na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, em Santarém; e na Reserva Extrativista Marinha de Soure.

As atividades variam conforme a unidade de conservação. Em alguns locais, a participação é gratuita, enquanto outras ações exigem inscrição prévia, possuem vagas limitadas ou têm cobrança de taxa.

Segundo o pesquisador Daniel Costa, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), uma das organizações articuladoras da campanha, a proposta é incentivar a participação da sociedade na conservação das áreas protegidas.

"Com essa chamada, a edição de 2026 convida o público a torcer e participar de uma Amazônia mais conservada, reconhecendo que proteger esse patrimônio natural é um compromisso de todas as pessoas", afirma.

Confira a programação:

Estação Ecológica do Jari

Município: Almeirim

Atividade: visita ao principal circuito da UC, envolvendo trilhas na floresta amazônica, cavernas, cachoeiras, árvores gigantes e mirantes com vista privilegiada para o Escudo das Guianas.

Mais informações: esec.jari@icmbio.gov.br/ (91) 98426-4412

Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho

Município: Baião

Atividade: realização de ação de limpeza e conservação da Praça de Joana Peres, no município de Baião/PA, envolvendo serviços de varrição, recolhimento de resíduos sólidos e organização do espaço, com o objetivo de promover um ambiente limpo, seguro e adequado ao uso da comunidade.

Data: 18/07/2026

Localização: https://maps.app.goo.gl/Zya4dJC6y8esqQ7F8

Hora: 7h

Mais informações: 94 98451-3388/engsuelenquadros@gmail.com

O que levar: garrafa de água, protetor solar, lanche

Parque Estadual do Utinga

Município: Belém

Data: 19/07/2026

Mais informações: grb.dgmuc@gmail.com

Atividade: Observação de Aves - Vem Passarinhar Utinga

Hora: 6h

Público em geral

Intensidade leve

Levar garrafa de água, protetor solar, boné

Atividade: Canoagem - Prática no Igarapé do Yuna

Hora: 8h

Para o público jovem e adulto

Intensidade moderada

Levar roupa de banho

Atividade paga

Atividade: Rapel - Descida de rapel no Igarapé do Yuna

Hora: 8h

Para o público jovem e adulto

Intensidade moderada

Atividade paga

Atividade: Trilha do Patauá

Hora: 8h

Público em geral

Intensidade leve

Levar garrafa de água, protetor solar, boné

Atividade: Tirolesa - Descida sobre o Igarapé do Yuna

Hora: 8h

Para o público jovem e adulto

Intensidade difícil

Atividade paga

Atividade: Trilha do Macaco

Hora: 8h

Público em geral

Intensidade moderada

Levar garrafa de água, protetor solar, repelente

Atividade: Passeio de bicicleta

Hora: 8h

Público em geral

Intensidade leve

Levar garrafa de água, protetor solar, boné

Atividade paga

Atividade: Oficina de Desenho com Urban Sketchers

Hora: 9h

Para jovens a partir de 16 anos

Intensidade leve

Atividade: Contação de Histórias com a Matinta

Hora: 10h

Público infantil

Intensidade leve

Atividade: Pintura Facial

Hora: 10h

Público infantil

Intensidade leve

Floresta Nacional do Tapajós

Município: Belterra

O turismo na Flona do Tapajós é desenvolvido diretamente pelos comunitários, incluindo condução em trilhas, alimentação, artesanato, hospedagem e vivências culturais. Os visitantes podem entrar em contato diretamente com os comunitários para agendamento e condução.

Atividade: trilhas realizadas por três comunidades mais ao norte da UC

Data: 18/07/2026

Comunidade São Domingos

Atrativos: Trilha do Curupira ou Trilha da Copaíba. As trilhas possuem cerca de 10 km e levam a um mirante com vista para o Rio Tapajós e para a copa da floresta. Na comunidade também é possível visitar a loja de produtos da sociobiodiversidade, com itens como óleo de copaíba, andiroba, velas e sabonetes produzidos localmente

Valor: R$ 200,00 para grupo de até 5 pessoas

Contato para agendamento de visita e alimentação:

Marivaldo – (93) 99136-4206

Comunidade Maguari

Atrativo: Trilha da Vovózona, com cerca de 14 km e finalização na sumaúma conhecida como Vovózona, árvore quase milenar, incluindo banho de igarapé durante o percurso.

Valor: R$ 200,00 para grupo de até 5 pessoas

Contato para agendamento:

Niracy – (93) 99134-4218 ou Roseo – (93) 99190-0507

Comunidade Jamaraquá

Atrativo: Trilha do Piquiá, com cerca de 10 km e presença de diversas árvores centenárias e banho em igarapé de águas cristalinas ao longo do percurso.

Valor: R$ 200,00 para grupo de até 5 pessoas

Contato para agendamento: Ana Cleia – (93) 99148-9620

Reserva de almoço: Andreza – (93) 99243-5274 (Restaurante Conceição) e Socorro - (93) 99123-0431 (Restaurante Socorro)

Atividade: Bora Passarinhar

Data: 18/07/2026

Hora: das 6h30 às 10h

Local: Comunidade Maguari

Descrição: A programação inclui caminhada guiada para observação e identificação de aves, compartilhamento de conhecimentos sobre as espécies registradas e sensibilização para a conservação da biodiversidade da Floresta Nacional do Tapajós.

Público em geral, incluindo iniciantes e pessoas interessadas em conhecer mais sobre a avifauna amazônica e a prática da observação de aves

15 vagas

As inscrições deverão ser realizadas por e-mail.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição, apenas a colaboração dos participantes com algum alimento ou bebida para um café da manhã compartilhado ao final da atividade.

Recomenda-se o uso de roupas leves, calçados adequados para trilha, protetor solar, água e, caso possuam, binóculos e câmeras fotográficas.

Mais informações: (93) 99204-2181 / https://www.instagram.com/bora_passarinhar?igsh=cGtndWZleDNiaXBk

Parque Veredas

Muncípio: Canaã dos Carajás

Atividade: Trilha ecológica

Data: 18/07/2026

Intensidade difícil

Local: https://maps.app.goo.gl/hjgpw6ZZo8YfPphe8?g_st=ac

Hora: 06h

Mais informações: sematcanaa@gmail.com ou (94) 99231-7117

Levar garrafa de água, bota, blusa manga longa, protetor e repelente

Atividade: Visita ao Mirante com trilha ecológica

Data: 18/07/2026

Hora: 06h

Público acima de 10 anos

Intensidade moderada

Levar água

Mais informações: sematcanaa@gmail.com ou (94) 99231-7117

Levar garrafa de água, bota, blusa manga longa, protetor e repelente

Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá

Município: Curuçá

Atividade: Realização de dois passeios no Mangue Encantado, com contemplação dos manguezais da região.

Ponto de encontro: Barraca do Pescador, Praça Central de Curuçá.

Aberta ao público geral

Vagas limitadas

Não será cobrada taxa

Maiores informações: https://www.instagram.com/icmbio.salgadoparaense?igsh=MWQ0ZzF3dmp3eGV5OQ%3D%3D&utm_source=qr

Floresta Estadual de Faro

Município: Faro

Atividades: os visitantes terão trilha ecológica, visita na comunidade, culinária da região e outras programações.

Aberto ao público em geral

Parque Nacional do Jamanxim

Município: Itaituba

Mais informações: https://www.instagram.com/icmbio.itaituba/

Atividade: Educação ambiental e trilha educativa

Voltada para o público infantil local, com mobilização nas escolas no entorno do parque.

Atividade: observação de aves

Voltada para moradores locais

Atividade: Mutirão simbólico com limpeza ou a recuperação de uma pequena área com o plantio de mudas

Público geral

Parque Nacional da Amazônia

Município: Itaituba

Mais informações: https://www.instagram.com/icmbio.itaituba/

Atividade: Corrida de Aventura na trilha das Corredeiras do Uruá

Hora: 7h - com duração prevista de 2h

Destinada ao público geral

Inscrição através da ADTUR, com quantitativo de vagas e valor a serem definidos

Atividade: Passeio de Caiaque no Rio Tapajós

Hora: das 8h às 12h

Partida da praia do Uruá

Destinada ao público geral

Sem taxa ou necessidade de inscrição prévia

Atividade: Trilhas guiadas, interpretativas e para observação de aves

Hora: das 8h às 12h

Partida da Base Uruá

Destinada ao público geral

Sem taxa ou necessidade de inscrição prévia

Atividade: apresentação de arte e cultura Munduruku, com oficina de carimbó e roda de capoeira

Local: Base Uruá

Hora: 9h

Destinada ao público geral

Sem taxa ou necessidade de inscrição prévia

Área de Proteção Ambiental do Jará

Município: Juruti

Atividade: Ações educativas e visita à UC

Parque Estadual Monte Alegre

Município: Monte Alegre

Atividade: visitação guiada ao Parque

Hora: das 7h30 às 14h

Floresta Estadual do Trombetas (FLOTA Trombetas)

Município: Óbidos

Atividade na Comunidade Jamaracaru, que fica localizado no município de Óbidos, com acesso também pelo município de Oriximiná

Mais informações: https://www.instagram.com/acaje_jamaracaru?igsh=MW9jcHJpaGhtZHRvdg%3D%3D

Parque Natural Municipal Maria Bonita

Município: Parauapebas

Atividade: Banho de Floresta com imersão na trilha Maria Bonita

Hora: saída às 8h

Local de encontro na Av. C1, ao lado da Matinha.

Atividade: observação de fauna

Hora: 8h

Local de encontro em frente à trilha Maria Bonita.

Parque Natural Municipal Morro dos Ventos

Município: Parauapebas

Atividade: Contemplação e serenata ao pôr do Sol

Monumento Natural Atalaia (MONA)

Município: Salinópolis

Atividade: observação de aves

Descrição: pela manhã os observadores serão conduzidos à Praia do Atalaia, já a tarde ocorrerá uma exposição sobre aves na Câmara Legislativa Municipal.

Data: 18/07/2026

Público adulto

Limite de 30 pessoas

Mais informações: https://www.instagram.com/saladoempreendedorsalinopolis/

Parque da Cidade de Santarém

Município: Santarém

Atividade: observação de aves

Data: 19/07/2026

Descrição: A programação inclui caminhada guiada para observação e identificação de aves, compartilhamento de conhecimentos sobre as espécies registradas e incentivo à conservação da biodiversidade local.

Hora: das 6h30 às 10h

Local: Av. Sérgio Henn, nº 354, bairro Aeroporto Velho

Destinada ao público em geral, incluindo iniciantes e pessoas interessadas em conhecer mais sobre a avifauna local e a prática da observação de aves

Serão disponibilizadas 15 vagas.

As inscrições deverão ser realizadas por e-mail.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição, apenas a colaboração dos participantes com algum alimento ou bebida para um café da manhã compartilhado ao final da atividade.

Recomenda-se o uso de roupas leves, calçados confortáveis, água, e, caso possuam, binóculos e câmeras fotográficas

Serão disponibilizados binóculos para os participantes que não possuírem.

Mais informações: https://www.instagram.com/coatapajos?igsh=ZmdsM3NyZWd2Z255

Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns

Município: Santarém

Mais informações: resex.tapajos.arapiuns@icmbio.gov.br

Atividade: visita à Alter do Chão

Data: 26/07/2026

Atividade: visita as atividades produtivas da comunidade de Anã, com caminhada e banho de praia

Data: 26/07/2026

Hora: 6h

Destinada ao público geral

Dificuldade leve

Levar rede e itens pessoais