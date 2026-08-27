A Universidade Federal do Pará (UFPA) inaugurou oficialmente, nesta quinta-feira (27), o novo prédio do Polo do Campus Universitário de Tucuruí em Goianésia do Pará, no sudeste do estado. A cerimônia ocorreu no início da noite, na Avenida Tancredo Neves, no centro do município, a cerca de 360 km de Belém.

A inauguração marca uma nova etapa do projeto de interiorização do ensino superior no Pará. A unidade começou a ser estruturada em outubro de 2023 e foi criada por meio de uma parceria entre a UFPA e a Prefeitura de Goianésia do Pará, que disponibilizou e adaptou o imóvel para receber as atividades acadêmicas.

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A solenidade contou com a presença do reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, do prefeito Francisco Eduardo Oliveira Silva, conhecido como Russinho, além de representantes da universidade, gestores municipais, professores e estudantes.

Polo da UFPA já atende 120 estudantes

O prédio possui dois andares e conta com secretaria, coordenação, salas de aula e de reuniões, área de alimentação e convivência, cozinha e dormitórios para professores que precisam permanecer temporariamente no município.

Atualmente, o polo atende 40 estudantes do curso de Engenharia Elétrica, oferecido por meio do Processo Seletivo Especial (PSE). A unidade também mantém, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET), turmas dos cursos técnicos de Segurança do Trabalho, Edificações e Saneamento, que somam outras 80 vagas.

Reitor destaca importância da interiorização

Durante a cerimônia, o reitor Gilmar Pereira da Silva ressaltou que a instalação da estrutura representa mais do que a entrega de um novo espaço físico e reforça a atuação da universidade fora da Região Metropolitana de Belém.

UFPA inaugura polo em Goianésia do Pará e amplia ensino superior no interior. (Felipe Melo/ Reitoria UFPA)

“A entrega deste prédio em Goianésia do Pará não é apenas a inauguração de uma estrutura física, mas a afirmação do compromisso histórico da UFPA com o desenvolvimento social e humano da Amazônia”, afirmou.

Segundo o reitor, a expansão da universidade para o interior permite que jovens tenham acesso à formação profissional sem precisar deixar suas cidades.

“Levar a universidade pública e gratuita para onde o povo está significa criar oportunidades reais de transformação social, permitindo que os jovens se qualifiquem e permaneçam desenvolvendo a sua própria região com excelência e soberania técnica”, completou.

A expectativa é que a oferta de cursos técnicos e de graduação também contribua para o desenvolvimento econômico de Goianésia do Pará e de municípios da região.