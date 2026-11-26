Ufopa aciona protocolo de emergência e suspende aulas em 7 campi

Medida é adotada devido à qualidade péssima do ar em municípios do oeste do Pará; aulas de graduação e pós-graduação ficam suspensas nos dias de vigência do protocolo

Nos dias em que o protocolo for acionado, ficam suspensas as atividades acadêmicas presenciais dos cursos de graduação e pós-graduação da Ufopa ( Foto: Foto: Divulgação )

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) anunciou que, a partir desta quinta-feira (26), será acionado o Protocolo Institucional de Emergência nos campi Santarém, Juruti, Óbidos e Rurópolis, permanecendo vigente em Monte Alegre, Itaituba e Oriximiná, conforme a portaria nº 626/2026. O acionamento do Protocolo Institucional de Emergência está previsto na portaria normativa nº 9/2026 e depende de comunicado oficial da Reitoria.

De acordo com monitoramento da qualidade do ar, feito pelo Laboratório de Agrometeorologia com Modelagem da Bioeconomia e Diagnóstico Ambiental (Lambda) da Ufopa, têm-se os seguintes dados do Índice de Qualidade do Ar (IQAr):

Campus Santarém - 220 (Péssima)

Campus Itaituba - 277 (Péssima)

Campus Juruti - 211 (Péssima)

Campus Monte Alegre - 339 (Péssima)

Campus Óbidos - 212 (Péssima)

Campus Oriximiná - 231 (Péssima)

Campus Rurópolis - 225 (Péssima)

No Campus Alenquer, o IQAr é de 183 (Muito Ruim), e a situação está em monitoramento.

Na Portaria Normativa nº 9/2026 constam as orientações necessárias para as atividades nos campi da Ufopa a partir do acionamento do protocolo: estágios, defesas, disciplinas e atividades em laboratórios, funcionamento das bibliotecas, entre outros pontos. Nos dias em que o protocolo for acionado, ficam suspensas as atividades acadêmicas presenciais dos cursos de graduação e pós-graduação da Ufopa. Quanto ao transporte, o horário de funcionamento do ônibus Intercampus será reduzido.

No Campus Santarém, ainda segundo a Ufopa, o fornecimento de refeições no Restaurante Universitário (RU), enquanto estiver acionado o protocolo, será das 12h às 13h no almoço, e não haverá fornecimento de refeições no jantar. O fornecimento de refeições pelo Programa de Alimentação Multicampi (PAM) não será alterado, uma vez que o sistema se dá por distribuição de marmitas, permitindo aos usuários a retirada do alimento e consumo em sua própria residência, garantindo o cuidado e segurança alimentar.

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