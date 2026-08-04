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Time da UFPA conquista tetracampeonato nacional de empreendedorismo social

Com a vitória, a equipe paraense garantiu o direito de representar o Brasil na Enactus World Cup 2026, competição mundial que será realizada em novembro, em São Paulo

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O resultado foi alcançado a partir da apresentação de dois negócios sociais desenvolvidos pelos estudantes (Divulgação/ Ascom/ UFPA)

O Time Enactus da Universidade Federal do Pará (UFPA) conquistou, pela quarta vez, o título do Evento Nacional Enactus Brasil (ENEB), considerado a principal competição universitária de empreendedorismo social do país. A edição de 2026 foi realizada em Campo Grande (MS) e reuniu 46 equipes de diferentes estados.

Com a vitória, a equipe paraense garantiu o direito de representar o Brasil na Enactus World Cup 2026, competição mundial que será realizada em novembro, em São Paulo.

O resultado foi alcançado a partir da apresentação de dois negócios sociais desenvolvidos pelos estudantes. Um deles é o Biolume, iniciativa que busca reduzir a pobreza energética por meio da instalação de postes de iluminação movidos a energia solar em comunidades com acesso limitado à eletricidade. O outro é o Guajará, projeto voltado à ampliação do acesso à água potável por meio de tecnologia de baixo custo destinada a localidades com dificuldades de abastecimento.

Segundo a equipe, os projetos beneficiaram mais de 27 mil pessoas no último ano. As iniciativas também contribuíram para a geração de mais de 31 mil kWh de energia limpa e para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

Um dos destaques apresentados durante a competição foi a expansão internacional do Biolume. Atualmente, a tecnologia está presente em comunidades da África do Sul, Essuatíni e Zimbábue, levando iluminação pública a regiões com infraestrutura limitada.

Além do título nacional, os universitários conquistaram outros reconhecimentos durante o evento. O Biolume recebeu o Prêmio Comunidades Resilientes 2026, promovido pela Ford Philanthropy, que apoia projetos voltados ao fortalecimento de comunidades vulneráveis.

Já o Guajará foi vencedor do Prêmio ODS 6, concedido pela Amanco Wavin a iniciativas que contribuem para ampliar o acesso à água potável e ao saneamento. O projeto também ficou entre os seis finalistas do Prêmio Inovação Social da empresa.

Para o professor José Augusto Lacerda, conselheiro da equipe, a conquista reflete uma trajetória construída ao longo de mais de uma década. Segundo ele, o grupo chegou à fase final da competição nacional em oito das dez participações realizadas, resultado atribuído ao trabalho coletivo de diferentes gerações de estudantes.

O próximo desafio será a disputa da Enactus World Cup 2026. Como representante brasileira na competição, a equipe levará ao cenário internacional projetos desenvolvidos na Amazônia voltados para desafios relacionados ao acesso à água e à energia.

Para viabilizar a participação no mundial, o Time Enactus UFPA busca apoio de instituições parceiras e da sociedade para custear a viagem e a preparação da delegação.

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