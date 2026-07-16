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Sesc abre inscrições para curso gratuito de Ensino Médio com qualificação profissional no Pará

As aulas serão desenvolvidas em polos localizados nos municípios de Ananindeua, Castanhal e Salinópolis

O Liberal

16 de julho de 2026 às 19:13

O Serviço Social do Comércio (Sesc) está com inscrições abertas para o projeto Sesc EAD EJA Ensino Médio, que oferece a jovens e adultos a oportunidade de concluir a educação básica gratuitamente, aliando a formação escolar à qualificação profissional. As inscrições seguem até o dia 19 de julho e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Sesc.

No Pará, são ofertadas 80 vagas para o curso de Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), com qualificação profissional em Assistente de Marketing e Vendas. As aulas serão desenvolvidas em polos localizados nos municípios de Ananindeua, Castanhal e Salinópolis.

A iniciativa é destinada a pessoas com 18 anos ou mais que tenham concluído o Ensino Fundamental e desejam retomar os estudos. O curso tem duração de três semestres, combinando atividades on-line com encontros presenciais obrigatórios nos polos educacionais.

A oferta busca atender um público expressivo de brasileiros que não conseguiram concluir a educação básica. De acordo com a mais recente edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Educação, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 7,9 milhões de pessoas entre 14 e 29 anos não concluíram o Ensino Médio ou nunca frequentaram a escola.

Além da certificação, o projeto busca ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional e contribuir para o desenvolvimento pessoal dos estudantes.

Entre os alunos que concluíram o curso está Luciane Sena, que pretende continuar sua trajetória acadêmica. "Esse vai ser o meu próximo passo. A conclusão do ensino médio foi meu primeiro degrau. Quero que a minha vida acadêmica se desenvolva e, nesse momento, esse é o meu grande sonho", afirma.

Outra ex-aluna, Adriele Nascimento, destaca que a experiência também contribuiu para o fortalecimento da autoestima e da comunicação. "Eu sempre fui muito tímida. O curso me ajudou a me encontrar, a falar melhor em público e me deu mais confiança para buscar uma faculdade e um trabalho melhor", relata.

Segundo o Sesc, a Educação da instituição tem como objetivo promover o desenvolvimento integral das pessoas, ampliando o acesso ao conhecimento e contribuindo para a formação cidadã. A proposta é oferecer oportunidades educacionais acessíveis e inclusivas, utilizando a educação como instrumento de transformação social.

Serviço

  • Inscrições: até 19 de julho
  • Público-alvo: pessoas com 18 anos ou mais e Ensino Fundamental completo
  • Curso: Ensino Médio EAD com qualificação profissional em Assistente de Marketing e Vendas
  • Polos no Pará: Ananindeua, Castanhal e Salinópolis
  • Vagas: 80
  • Inscrições e edital: www.sesc.com.br/ead

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