Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Santos Juninos movimentam paróquias de Belém com missas, procissões e arraiais; veja a programação

Os festejos começam com Santo Antônio, celebrado em 13 de junho

Da Redação
fonte

A programação inclui missas, procissões, arraiais e apresentações culturais em homenagem a Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo (Divulgação)

As celebrações dos Santos Juninos movimentam paróquias e comunidades católicas de Belém durante o mês de junho. A programação inclui missas, procissões, arraiais e apresentações culturais em homenagem a Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo.

Os festejos começam com Santo Antônio, celebrado em 13 de junho. Conhecido como padroeiro dos pobres, das famílias e das noivas, o santo é um dos mais populares da tradição católica e reúne milhares de fiéis em igrejas da capital paraense.

Na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, no bairro da Batista Campos, a festividade segue até o dia 13 com missas diárias, trezena e programação cultural. No Dia de Santo Antônio, haverá celebrações às 6h30, 12h e 15h30. A tradicional procissão sairá às 16h30 da Capela Santo Antônio em direção à igreja matriz, percorrendo ruas da Batista Campos.

No bairro do Coqueiro, a Paróquia Santo Antônio de Pádua realiza programação até o dia 13. A procissão do padroeiro está marcada para as 17h30, com saída da Capela Sagrado Coração de Jesus e chegada à matriz, onde será celebrada missa.

Já na Paróquia Santo Antônio do Tucunduba, no Guamá, a festividade prossegue até 15 de junho. No dia dedicado ao santo haverá missas às 17h e às 19h. A procissão ocorrerá no domingo (15), às 7h.

Na Capela Santo Antônio, localizada na Praça Dom Macedo Costa, no bairro da Campina, a programação segue até o dia 13. No dia do padroeiro será celebrada missa ao meio-dia, com a tradicional bênção dos pães.

Outra opção para os devotos é a programação da Paróquia São Francisco de Assis (Capuchinhos), em São Brás. Na sexta-feira (13), serão realizadas missas às 7h, 12h e 18h. Após a celebração da manhã, ocorrerá procissão pelas ruas do entorno. A programação inclui ainda arraial com comidas típicas e atrações culturais.

Próximas celebrações

As homenagens aos Santos Juninos continuam no dia 24 de junho, com as festividades de São João Batista. Em Belém, a programação ocorrerá no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci, entre os dias 14 e 24, e na Igreja de São João, na Cidade Velha, de 20 a 24 de junho.

O ciclo será encerrado em 29 de junho com as celebrações de São Pedro e São Paulo. A Paróquia São Pedro e São Paulo, no Guamá, promoverá festividade de 20 a 28 de junho. Em Mosqueiro, a Paróquia São Pedro Pescador realizará programação entre os dias 26 de junho e 5 de julho.

Serviço

Santo Antônio de Lisboa (Batista Campos)

Missas diárias: 6h30, 12h e 19h
Procissão: 13 de junho, às 16h30

Santo Antônio de Pádua (Coqueiro)

Procissão: 13 de junho, às 17h30

Santo Antônio do Tucunduba (Guamá)

Missas do padroeiro: 13 de junho, às 17h e 19h
Procissão: 15 de junho, às 7h

Capela Santo Antônio (Campina)

Missa com bênção dos pães: 13 de junho, às 12h

Paróquia São Francisco de Assis – Capuchinhos (São Brás)

Missas no dia 13: 7h, 12h e 18h
Procissão após a missa das 7h
Arraial e programação cultural à noite

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

santos juninos

arraial junino

santo antônio
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Feriado de Corpus Christi: PRF registra 20 acidentes e quatro mortes em rodovias federais no Pará

As ocorrências com morte foram registradas na BR-163, no km 527, em Trairão; na BR-230, no km 1.128, em Itaituba; na BR-230, no km 72, em São João do Araguaia; e na BR-316, no km 77, em São Francisco do Pará

08.06.26 15h33

Estágio

Ciee oferece 136 vagas de estágio e aprendizagem no Pará neste início de junho

Atendimento presencial do CIEE em Belém ocorre no Edifício Síntese 21, na Av. Conselheiro Furtado, na Cremação

08.06.26 7h30

POLÍCIA

Mais de 1,5 mil casos de roubo à mão armada são registrados por mês no estado do Pará

O total de registros desses crimes em 2025 diminuiu 15,41% em comparação com o mesmo período do ano anterior; Segup atribui a redução ao investimento nas polícias Civil e Militar

06.06.26 18h00

POLÊMICA

Presidente da Alepa mobiliza comitiva para Brasília diante de disputa territorial com Mato Grosso

Audiência sobre limites do Pará é marcada para 10 de junho com participação de ministros e parlamentares

05.06.26 14h47

MAIS LIDAS EM PARÁ

NOVA CHANCE

Transplante de órgão devolve qualidade de vida e permite retomada de sonhos

No Dia Mundial do Paciente Transplantado, entenda como o transplante representa muito mais do que um tratamento médico e passa a significar a recuperação da autonomia e qualidade de vida

06.06.26 8h00

VESTIBULAR

Ufra ofertará mais de 400 vagas no Sisu+ para ingresso no segundo semestre de 2026; veja os cursos

O Sisu+ é uma etapa complementar para preencher vagas remanescentes

03.06.26 16h56

CAMPANHA

‘Hemopa na Copa’ une paixão pelo futebol e solidariedade para salvar vidas no Junho Vermelho

Com ações simultâneas em todas as unidades do Estado e ampliação de 25 agências transfusionais desde 2020, o órgão mobiliza a população para a importância da doação regular

09.06.26 7h00

ESTUDOS

Governo do Japão abre inscrições para bolsas de estudo de ensino superior e cursos técnicos; confira

Os candidatos aprovados terão a oportunidade de ir ao Japão para formação acadêmica

02.06.26 18h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda