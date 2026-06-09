Santos Juninos movimentam paróquias de Belém com missas, procissões e arraiais; veja a programação

As celebrações dos Santos Juninos movimentam paróquias e comunidades católicas de Belém durante o mês de junho. A programação inclui missas, procissões, arraiais e apresentações culturais em homenagem a Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo.

Os festejos começam com Santo Antônio, celebrado em 13 de junho. Conhecido como padroeiro dos pobres, das famílias e das noivas, o santo é um dos mais populares da tradição católica e reúne milhares de fiéis em igrejas da capital paraense.

Na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, no bairro da Batista Campos, a festividade segue até o dia 13 com missas diárias, trezena e programação cultural. No Dia de Santo Antônio, haverá celebrações às 6h30, 12h e 15h30. A tradicional procissão sairá às 16h30 da Capela Santo Antônio em direção à igreja matriz, percorrendo ruas da Batista Campos.

No bairro do Coqueiro, a Paróquia Santo Antônio de Pádua realiza programação até o dia 13. A procissão do padroeiro está marcada para as 17h30, com saída da Capela Sagrado Coração de Jesus e chegada à matriz, onde será celebrada missa.

Já na Paróquia Santo Antônio do Tucunduba, no Guamá, a festividade prossegue até 15 de junho. No dia dedicado ao santo haverá missas às 17h e às 19h. A procissão ocorrerá no domingo (15), às 7h.

Na Capela Santo Antônio, localizada na Praça Dom Macedo Costa, no bairro da Campina, a programação segue até o dia 13. No dia do padroeiro será celebrada missa ao meio-dia, com a tradicional bênção dos pães.

Outra opção para os devotos é a programação da Paróquia São Francisco de Assis (Capuchinhos), em São Brás. Na sexta-feira (13), serão realizadas missas às 7h, 12h e 18h. Após a celebração da manhã, ocorrerá procissão pelas ruas do entorno. A programação inclui ainda arraial com comidas típicas e atrações culturais.

Próximas celebrações

As homenagens aos Santos Juninos continuam no dia 24 de junho, com as festividades de São João Batista. Em Belém, a programação ocorrerá no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci, entre os dias 14 e 24, e na Igreja de São João, na Cidade Velha, de 20 a 24 de junho.

O ciclo será encerrado em 29 de junho com as celebrações de São Pedro e São Paulo. A Paróquia São Pedro e São Paulo, no Guamá, promoverá festividade de 20 a 28 de junho. Em Mosqueiro, a Paróquia São Pedro Pescador realizará programação entre os dias 26 de junho e 5 de julho.

Serviço

Santo Antônio de Lisboa (Batista Campos)

Missas diárias: 6h30, 12h e 19h

Procissão: 13 de junho, às 16h30

Santo Antônio de Pádua (Coqueiro)

Procissão: 13 de junho, às 17h30

Santo Antônio do Tucunduba (Guamá)

Missas do padroeiro: 13 de junho, às 17h e 19h

Procissão: 15 de junho, às 7h

Capela Santo Antônio (Campina)

Missa com bênção dos pães: 13 de junho, às 12h

Paróquia São Francisco de Assis – Capuchinhos (São Brás)

Missas no dia 13: 7h, 12h e 18h

Procissão após a missa das 7h

Arraial e programação cultural à noite