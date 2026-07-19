Salinópolis recebe loja colaborativa com 110 empreendedores durante o Sebrae na Sua Praia

Os veranistas do município de Salinópolis, nordeste paraense, já podem visitar a loja colaborativa do projeto Sebrae na Sua Praia, na orla da Praia do Maçarico, até o dia 1º de agosto. Na sexta edição, a iniciativa transforma a cidade em um espaço voltado ao empreendedorismo, turismo e à sustentabilidade, reunindo 110 pequenos negócios paraenses e promovendo ações de educação ambiental.

Instalada em uma estrutura de aproximadamente 450 metros quadrados, a loja colaborativa tem entrada gratuita e funciona como vitrine para empreendedores de diversas regiões do estado.

O público poderá adquirir produtos da bioeconomia, economia criativa e gastronomia regional, entre eles biojoias, artesanato, beiju, arroz vermelho, chocolates artesanais, queijos, compotas, geleias, licores, cosméticos. Além disso, também roupas, acessórios, itens pet e diferentes tipos de farinha.

Sebrae na sua praia < > Osvaldo Rebelo, presidente da Cooperativa Agromel, ressaltou importância da parceria do Sebrae no fortalecimento do negócio e da cooperativa. (Jader Paes / Sebrae)

Para o empreendedor Osvaldo Rebelo, presidente da Cooperativa Agromel, que fica em Capanema, o Sebrae/PA tem sido um importante parceiro no fortalecimento do seu negócio e da cooperativa da qual faz parte. “Conheço o Sebrae há quase 30 anos. Foi lá que fiz vários cursos e até aprendi a falar em público, porque eu tinha medo. O Sebrae está sendo de uma importância ímpar para nós”, disse ele, que trouxe produtos como mel e hidromel ao evento.

Sobre o projeto Sebrae na Sua Praia, ele destaca a oportunidade de ampliar a divulgação e a comercialização dos produtos.

A proposta do projeto é fortalecer os pequenos negócios aproveitando o aumento do fluxo turístico em um dos principais destinos do Pará, ao mesmo tempo em que estimula práticas de consumo consciente e preservação ambiental.



“ O Sebrae na Sua Praia mostra que é possível unir turismo, geração de renda e sustentabilidade. Ao levarmos mais de 100 pequenos empreendedores para um dos principais destinos turísticos do Pará, criamos oportunidades para que eles ampliem seus mercados, valorizem a produção regional e apresentem aos visitantes a diversidade e a qualidade do que é produzido no nosso estado“, disse a diretora técnica do Sebrae/PA, Domingas Ribeiro.

Para a gerente regional do Sebrae/PA na região, Denize Carneiro, o projeto já se consolidou como uma das principais iniciativas de fomento ao empreendedorismo durante o verão paraense.

“A sexta edição do projeto demonstra o sucesso que esse evento se tornou na nossa região, tanto que já é referência para outras regionais do Sebrae/PA. A cada ano ele cresce e, nesta edição, reúne mais de 100 empreendedores com produtos que vão do artesanato e vestuário aos alimentos, mostrando a riqueza da produção do nordeste paraense e de outras regiões do estado”, disse ela.

A dona de casa Raimunda Souza, de 56 anos, está passando as férias em Salinópolis ao lado da família e foi conferir os produtos na loja colaborativa do Sebrae/PA.

“Todos os anos nós estamos em Salinópolis e visitamos a feira do Sebrae porque sempre encontramos produtos bons e feito pelas pessoas da terra. Esse ano eu vim atrás de farinha de tapioca saborizada para tomar com açaí”, contou ela

Sustentabilidade

As ações ambientais iniciadas este ano pelo projeto incluem postos de coleta de resíduos nas praias do Maçarico, Atalaia e Ponta do Espadarte, onde visitantes poderão trocar materiais recicláveis por brindes e participar de atividades de conscientização ambiental. Também está previsto um mutirão de limpeza nas praias do Atalaia e Espadarte, no próximo domingo (26).

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