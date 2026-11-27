Pesquisa do IBGE aponta alta concentração de renda no Estado do Pará

POF 2024-2025 indica que 24,1% das famílias mais pobres recebem apenas 6,1% do total de rendimentos, enquanto as 2% mais ricas concentram 15,5%

A nova pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que a alta desigualdade no Pará se reflete diretamente no orçamento doméstico das famílias paraenses. As famílias mais ricas, com renda a partir de 25 salários mínimos e que representam 2% do total, concentram 15,5% da renda de todo o estado. Enquanto isso, as famílias mais pobres, que recebem até dois salários mínimos de renda e correspondem a 24,1% da população, dividem apenas 6,1% da massa total de rendimentos. Os dados foram divulgados na Pesquisa de Orçamentos Familiares 2024-2025 (POF).

“Esse dado que chamou muito a atenção é a concentração de renda no estado. A pesquisa aponta que um quarto das famílias com menores rendimentos se apropria de 6% da renda total do estado. Enquanto os 2% mais ricos concentram 15% dos rendimentos. Você vê a disparidade que é”, aponta o coordenador da POF no Pará, Luiz Claudio Martins.

A Pesquisa de Orçamentos Familiares levanta informações detalhadas sobre renda, despesas, condições de vida, alimentação e acesso a bens e serviços, permitindo retratar como as famílias brasileiras vivem, consomem e organizam seus gastos.

O impacto da participação das despesas com itens de consumo no orçamento das famílias com rendimento de até dois salários mínimos supera em 30,5% o observado entre aquelas com renda acima de 25 salários mínimos.

As famílias de menor rendimento concentram mais da metade das despesas com consumo nos segmentos de habitação e alimentação. Já as mais ricas concentram a maior parcela dos gastos em habitação e transporte.

“Nas famílias de até 2 salários mínimos, os gastos são concentrados na habitação e alimentação, sendo que 32% vão para o item habitação e 26% para o item alimentação, que tem um impacto grande. Já com as famílias de 25 salários mínimos ou mais, as despesas se concentram em habitação, mas o segundo grupo de despêndio não é a alimentação, e sim o transporte, com 16% dos gastos”, detalha Martins.

A alimentação pesa mais para as famílias mais pobres. A pesquisa do IBGE mostra que famílias com até dois salários mínimos gastam em média R$ 666,98 por mês com alimentação. Já as famílias com mais de 25 salários mínimos gastam R$ 3.137,10 por mês. Apesar do maior valor absoluto, as famílias de maior renda comprometem uma parcela menor do orçamento com alimentação. A diferença de participação é de 17,7%.

Entre os alimentos consumidos em casa, carnes, vísceras e pescados são o grupo de maior peso nas duas classes de renda. Entre as famílias mais pobres, esses produtos representam 23,8% dos gastos com alimentação, contra 19% entre as mais ricas. Já os itens aves e ovos absorvem 12,8% dos gastos com alimentação das famílias de menor renda, 7% acima do observado entre as famílias mais ricas.

O levantamento também evidencia a importância dos programas de transferências sociais e previdenciárias para a renda das famílias, em um estado onde os rendimentos médios permanecem abaixo da média nacional.

As transferências representam o segundo maior grupo de rendimentos monetários das famílias paraenses, com média mensal de R$ 1.076,26. Dentro desse grupo, aposentadorias e pensões do INSS representam 39,2% do total, enquanto os programas sociais federais, como o Bolsa Família, correspondem a 33,8%.

O Pará também registra um valor médio de rendimentos provenientes de programas sociais federais superior ao do restante do Brasil. O valor médio recebido pelas famílias paraenses foi 82% maior do que a média nacional. No Pará, a média mensal pelos programas sociais é de R$ 364, enquanto na região Norte a média é de R$ 332 e, no Brasil, de R$ 200.

“Quando pensamos na distribuição de renda, é importante que as políticas públicas possam distribuir melhor esses rendimentos, como a tributação para as famílias com ganhos mais elevados. Há, sim, a necessidade de políticas nesse sentido. Isso é uma possibilidade. E, para as famílias de menor rendimento, as políticas de transferência de renda, assim como um desenho diferenciado para diminuir esse fosso de desigualdade e gerar oportunidades de renda para as famílias mais pobres”, explica o pesquisador do IBGE.

O Pará ocupou a 15ª posição no ranking de rendas entre as unidades da Federação. O rendimento total médio mensal das famílias paraenses foi de R$ 7,8 mil, enquanto a média brasileira chegou a R$ 9,2 mil. O rendimento médio no estado ficou próximo ao da Região Norte, de R$ 7,9 mil, e acima do da Região Nordeste, de R$ 6,3 mil. Em comparação com o Sudeste, a renda paraense foi 26,8% menor, sendo que esta região apresentou um rendimento total médio mensal de R$ 10.716,01.

Os rendimentos provenientes do trabalho também ficaram abaixo da média nacional. No Pará, a média mensal foi de R$ 4.478,16, bem próximo à Região Norte, que teve média de R$ 4,5 mil por mês. Ambos ficaram abaixo do dado nacional de R$ 5,4 mil, representando, no caso do Pará, uma diferença de 17,6% em relação à média nacional. Já a estimativa de despesa total média mensal familiar no Pará ficou em R$ 6.845, abaixo da média do Brasil, estimada em R$ 7.977,43.