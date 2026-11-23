Pará registra redução nos focos de calor em 48 municípios

Mais de 500 agentes públicos, entre militares e civis e Corpo de Bombeiros, entre outros órgãos públicos estaduais e municipais atuam no combate ao fogo ( Foto: Foto: Ascom CBMPA )

Com o reforço das operações conjuntas contra incêndios florestais no Pará, a Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros (CBMPA) apontaram uma queda nos focos de calor entre 17 e 20 de novembro, de 1.054 para 463 registros. O balanço aponta 48 cidades paraenses com menos ocorrências nesse período de quatro dias. O município de Portel, no Marajó, liderou a queda, com redução de 89,26%, passando de 149 para 16 focos. Também se destacaram Medicilândia (-85,71%), Prainha (-63,36%), Almeirim (-62,12%) e Uruará (-55%).

“O objetivo é fortalecer ainda mais a integração entre as forças, organizar as frentes de atuação e garantir que os recursos sejam empregados de forma coordenada no combate às chamas”, disse o secretário da Segup (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social), Ed-Lin Anselmo.

No Marajó, o monitoramento identificou 1.282 focos de calor distribuídos por 14 municípios, entre os dias 2 e 19 de novembro. Na análise por períodos, foi observada uma queda de 43,7% nas ocorrências, que passaram de 462 registros, entre os dias 5 e 11, para 260 no intervalo de 12 a 15 de novembro. Entre os dias 16 e 19, foram contabilizados 398 focos de calor.

O secretário Ed-Lin Anselmo observou que, além das ações de combate, há também o trabalho de vigilância. “Pedimos o apoio da população para evitar o uso do fogo neste período. Devido ao clima mais seco e à baixa ocorrência de chuvas, as chamas podem se espalhar rapidamente e sair do controle. Enquanto isso, as forças de segurança seguem atuando para extinguir os incêndios o mais rápido possível”.

As medidas se somam às ações que o Governo do Pará já desenvolve por meio da Operação Fênix 2026, coordenada pelo CBMPA e iniciada em julho, para prevenir e combater incêndios florestais durante o período de estiagem. Ao todo, atuam mais de 500 agentes públicos, entre militares e civis, Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), brigadistas e outros órgãos.

“Uma operação como essa, executada desde 2019, por meio de um conjunto de ações do governo, ganhou reforço com a criação de novos grupamentos estratégicos em Almeirim e Oriximiná, e um concurso público com ingresso de quase dois mil militares. Essa ampliação do efetivo possibilita um enfrentamento maior aos incêndios", afirmou o coronel Jayme de Aviz Benjó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Conforme o coronel, a operação tem “o apoio do Ministério da Defesa, com as aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) KC-390, capazes de liberar cerca de 12 mil litros de água, além da integração de órgãos ambientais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), as defesas civis dos municípios e brigadas locais que foram treinadas pelos bombeiros. Os indicadores apontam uma redução, e continuamos atuando fortemente no combate aos focos”, disse ele.