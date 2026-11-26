Em dez anos, o número de vagas ofertadas no ensino superior no Estado do Pará cresceu 75,5%, passando de 86.507, em 2015, para 151.815, em 2025. No período, foram abertas 65.308 novas vagas nas instituições de ensino superior do Estado, segundo o Censo da Educação Superior, a maior pesquisa sobre o tema no Brasil. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (26/11), pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Em 2025, o país atingiu o patamar de 10,6 milhões de estudantes matriculados em cursos de graduação. Dessa forma, o Brasil alcançou o maior número de pessoas com acesso ao nível de ensino em toda a série histórica do levantamento. O Estado do Pará também alcançou o maior patamar da história com 169.090 matrículas no mesmo ano.
Em dez anos, o Pará teve quase duplicado o número de instituições de ensino superior (IES) representando um crescimento superior a 92%. Em 2015, existiam 41 instituições que ofereciam 734 cursos em um total de 86.507 vagas. Naquele ano foram 48.526 estudantes que ingressaram no ensino superior (ingressantes) e 19.315 concluintes.
No ano passado (2025), o número de instituições alcançou 79, tendo a maior quantidade de cursos ofertados da história do Pará com 1.008 cursos com 151.815 vagas. O percentual de cursos ofertadas cresceu 37,33% e de vagas 75,49%.
Apesar do crescimento robusto no número de vagas ofertadas no ensino superior do Pará entre 2015 e 2025, o total de ingressantes aumentou apenas 0,46% no período, passando de 48.526 para 48.750 estudantes. Já o número de concluintes cresceu 11,83%, de 19.315 para 21.600. Os dados representam um acréscimo de apenas 224 ingressantes e 2.285 concluintes em dez anos.
A expansão do ensino superior no Pará foi impulsionada principalmente pelo setor privado. Em dez anos, o número de faculdades particulares cresceu 96,88%, passando de 32 instituições, em 2015, para 63, em 2025. O aumento representa 31 novas instituições, quase o dobro do número registrado no início do período. Nos centros universitários o crescimento foi de 2 (2015) para 9 (2025). A única universidade privada do Pará continua sendo a Universidade da Amazônia (Unama).
Em contrapartida, o número de instituição públicas ficou estagnado. Não houve criação de nenhuma instituição pública de ensino superior nos últimos dez anos. O Pará mantém as mesmas instituições de 2015 sendo eles, o Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Pará (IFPA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade do Oeste do Pará (Ufopa) e Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).
Os cursos de ensino superior nas instituições públicos cresceram de 406 em 2015 para 509 em 2025, representando um aumento de 25,37%. Já os cursos nas instituições privadas tiveram quase o dobro do crescimento com 52,13%, indo de 328 para 499 cursos em 2025.
De acordo com o Censo, a maior quantidade das vagas nas públicas se concentram na área de Educação (pedagogia e licenciaturas) com 92.000 vagas totalizando 42,85%. As engenharias vêm em seguida com 33.968 vagas (15,82%). Depois os cursos de agricultura, silvicultura, pesca e veterinária com 23.071 vagas (10,75%), a área dos cursos de saúde com 18.307 (8,53%) e, em quinto lugar, a área de negócios, administração e Direito com 14.860 vagas (6,92%).
O panorama é diferente nas instituições privadas com os cursos de saúde e negócios ocupando quase 60% do total de vagas. Os cursos da área de saúde possuem 283.757 vagas (29,79%) estando ligeiramente acima da área de negócios, administração e direito que tinha 277.034 vagas (29,08%). Em terceiro lugar está a área de Engenharia com 117.797 vagas (12,37%) e, em quinto, a Educação com 91.311 (9,59%).
Os maiores cursos em quantidade de vagas no Estado do Pará são Direito com 98.887 vagas, em segundo lugar Pedagogia com 39.090. Em terceiro lugar está Enfermagem com 36.792, em quarto Administração 34.216, e em quinto Psicologia com 24.342 vagas. Em seguida aparecem respectivamente os cursos de Contabilidade (23.735), Engenharia Civil (19.620), Letras Português formação de professor (16.453), Fisioterapia (16.343) e Farmácia (16.213).