Número de vagas no ensino superior cresce 75% em dez anos no Pará

Em dez anos, o número de vagas ofertadas no ensino superior no Estado do Pará cresceu 75,5%, passando de 86.507, em 2015, para 151.815, em 2025. No período, foram abertas 65.308 novas vagas nas instituições de ensino superior do Estado, segundo o Censo da Educação Superior, a maior pesquisa sobre o tema no Brasil. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (26/11), pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Em 2025, o país atingiu o patamar de 10,6 milhões de estudantes matriculados em cursos de graduação. Dessa forma, o Brasil alcançou o maior número de pessoas com acesso ao nível de ensino em toda a série histórica do levantamento. O Estado do Pará também alcançou o maior patamar da história com 169.090 matrículas no mesmo ano.

Em dez anos, o Pará teve quase duplicado o número de instituições de ensino superior (IES) representando um crescimento superior a 92%. Em 2015, existiam 41 instituições que ofereciam 734 cursos em um total de 86.507 vagas. Naquele ano foram 48.526 estudantes que ingressaram no ensino superior (ingressantes) e 19.315 concluintes.

No ano passado (2025), o número de instituições alcançou 79, tendo a maior quantidade de cursos ofertados da história do Pará com 1.008 cursos com 151.815 vagas. O percentual de cursos ofertadas cresceu 37,33% e de vagas 75,49%.

Apesar do crescimento robusto no número de vagas ofertadas no ensino superior do Pará entre 2015 e 2025, o total de ingressantes aumentou apenas 0,46% no período, passando de 48.526 para 48.750 estudantes. Já o número de concluintes cresceu 11,83%, de 19.315 para 21.600. Os dados representam um acréscimo de apenas 224 ingressantes e 2.285 concluintes em dez anos.

A expansão do ensino superior no Pará foi impulsionada principalmente pelo setor privado. Em dez anos, o número de faculdades particulares cresceu 96,88%, passando de 32 instituições, em 2015, para 63, em 2025. O aumento representa 31 novas instituições, quase o dobro do número registrado no início do período. Nos centros universitários o crescimento foi de 2 (2015) para 9 (2025). A única universidade privada do Pará continua sendo a Universidade da Amazônia (Unama).

Em contrapartida, o número de instituição públicas ficou estagnado. Não houve criação de nenhuma instituição pública de ensino superior nos últimos dez anos. O Pará mantém as mesmas instituições de 2015 sendo eles, o Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Pará (IFPA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade do Oeste do Pará (Ufopa) e Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

Os cursos de ensino superior nas instituições públicos cresceram de 406 em 2015 para 509 em 2025, representando um aumento de 25,37%. Já os cursos nas instituições privadas tiveram quase o dobro do crescimento com 52,13%, indo de 328 para 499 cursos em 2025.

De acordo com o Censo, a maior quantidade das vagas nas públicas se concentram na área de Educação (pedagogia e licenciaturas) com 92.000 vagas totalizando 42,85%. As engenharias vêm em seguida com 33.968 vagas (15,82%). Depois os cursos de agricultura, silvicultura, pesca e veterinária com 23.071 vagas (10,75%), a área dos cursos de saúde com 18.307 (8,53%) e, em quinto lugar, a área de negócios, administração e Direito com 14.860 vagas (6,92%).

O panorama é diferente nas instituições privadas com os cursos de saúde e negócios ocupando quase 60% do total de vagas. Os cursos da área de saúde possuem 283.757 vagas (29,79%) estando ligeiramente acima da área de negócios, administração e direito que tinha 277.034 vagas (29,08%). Em terceiro lugar está a área de Engenharia com 117.797 vagas (12,37%) e, em quinto, a Educação com 91.311 (9,59%).