Nova onda de mortes de peixes preocupa ribeirinhos no sul do Pará

Episódios semelhantes foram registrados em 2025, mas resultados das análises são cobrados até hoje

Peixes de diferentes espécies têm sido encontrados mortos em São Félix do Xingu desde o fim de outubro ( Foto: Reprodução / redes sociais )

Quase um ano após milhares de peixes serem encontrados mortos no rio Carapanãzinho, novos episódios de mortandade atingem cursos d’água nos municípios de São Félix do Xingu e Tucumã, no sul do Pará. A situação, que voltou a ser registrada no fim de outubro de 2026 e se agravou em novembro, mobiliza órgãos de fiscalização ambiental. As causas permanecem sob investigação.

Na última quarta-feira (18), uma vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração de São Félix do Xingu constatou que peixes mortos estavam sendo transportados pela correnteza do rio Carapanã até o rio Fresco, afluente do Xingu. Amostras de água foram coletadas em diferentes pontos para análise laboratorial.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) também enviou duas equipes à região para identificar possíveis fontes do dano ambiental e apurar responsabilidades. O titular da pasta, Raul Protázio, classificou o episódio como um dos maiores danos ambientais já enfrentados pelo Pará.

Comunidades ribeirinhas relatam prejuízos

A extensão dos danos pode chegar a aproximadamente 90 quilômetros de cursos d’água, segundo estimativas de Vinicius Borba, secretário estadual de Meio Ambiente anunciado pelo governador eleito, Daniel Santos. Borba esteve em São Félix do Xingu neste sábado (21). A dimensão da área afetada ainda depende de confirmação técnica.

“O mais doloroso é o drama humano: famílias ribeirinhas sem água segura para beber, sem peixe para comer e sem condições de garantir o sustento dos filhos”, relata o futuro secretário.

Durante reunião realizada no município, o professor Marcos Brabo, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros de Pesca, mencionou registros de morte de diferentes espécies, entre elas arraias, caranguejos, aracus e pescadas-brancas. Uma das características da água a serem investigadas é a concentração de oxigênio dissolvido.

Denúncias ambientais remontam a 2024

Em manifestação publicada no último dia 18, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e organizações sociais da região reuniram relatos de alterações ambientais em cursos d’água próximos à área de atuação da mineradora EroBrasil desde 2024. Entre as ocorrências estão mudanças na coloração da água, desaparecimento de peixes, assoreamento e adoecimento de animais de criação.

Em setembro de 2025, agricultores relataram a perda total da produção em tanques de piscicultura após a captação de água de um igarapé da região.

Dois meses depois, em 30 de novembro, milhares de peixes foram encontrados mortos no rio Carapanãzinho. Segundo relatos reunidos pela CPT, o episódio foi precedido por uma explosão na área da mineradora e por fortes chuvas. A relação entre esses acontecimentos e a mortandade, entretanto, não foi comprovada.

Em dezembro daquele ano, ainda de acordo com a entidade, a Prefeitura de Tucumã chegou a divulgar a suspeita de vazamento de efluentes de estruturas de contenção da mineradora.

Investigação foi aberta em 2025

Segundo levantamento encaminhado por Vinicius Borba, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) instaurou, em 4 de dezembro de 2025, uma investigação para identificar possíveis fontes de poluição, verificar a presença de metais pesados e avaliar riscos à saúde da população.

Na ocasião, a Semas e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tucumã foram acionadas pelo Ministério Público para apresentar informações sobre fiscalizações, laudos e providências adotadas.

A divulgação dos resultados dessas apurações está entre as cobranças feitas pelas organizações sociais diante dos novos registros de mortandade.

“Até agora, não encontramos comprovação de providências efetivas do Governo do Estado para evitar que a tragédia se repetisse. Houve fiscalização, autuação ou punição? Onde estão os laudos?”, questiona Borba.

A CPT também solicita a inspeção das estruturas de contenção da mineradora, a investigação de denúncias sobre o uso de agrotóxicos nas margens dos rios e a prestação de assistência às comunidades atingidas. Até o momento, não há conclusão sobre as causas da nova mortandade.

O Grupo Liberal procurou a Semas, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e a EroBrasil para esclarecimentos sobre as ocorrências e as investigações. A reportagem aguarda retorno.

Cronologia da mortandade de peixes