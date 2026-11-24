Norte Energia é obrigada a distribuir água potável em Belo Monte

Justiça determinou que a empresa responsável por Belo Monte forneça água a famílias da Volta Grande do Xingu, no Pará, fora do cadastro

Proliferação de algas e cianobactérias atinge 30 km em Anapu e Senador José Porfírio; MPF cobra medidas e Funai articula envio de água e alimentos ( Foto: Josiel Juruna/MATI-VGX )

A Norte Energia, empresa responsável pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte, foi obrigada pela Justiça Federal a fornecer água potável a moradores da Volta Grande do Xingu, no Pará. A determinação inclui pessoas não cadastradas pela concessionária. A decisão, divulgada pelo portal UOL na última sexta-feira (20/11), ocorre em meio a uma crise hídrica agravada pela contaminação do rio Bacajá.

A nova ordem judicial ampliou o alcance de uma decisão anterior. A concessionária não poderá limitar o abastecimento de água às 635 famílias incluídas em um levantamento socioeconômico. Moradores afetados pela operação da usina e sem acesso à água potável também deverão ser atendidos.

A Norte Energia tem cinco dias para iniciar o fornecimento a grupos de moradores identificados como famílias do Projeto de Assentamento Irmã Dorothy Stang, da ilha da Piracema do Pacu Seringa e da Ilha do Arroz Cru. Novos núcleos familiares formados por moradores antigos da região também deverão ser atendidos.

Detalhes do fornecimento e multas

De acordo com a Justiça Federal, o fornecimento deverá ser contínuo, com entrega diretamente nas residências. A distribuição será de 3,5 a 5,3 litros diários de água potável por pessoa. O serviço deverá continuar enquanto não houver comprovação de que os sistemas definitivos garantem água própria para consumo.

A empresa terá que pagar multa de R$ 10 mil por dia para cada família não atendida. O Ministério Público Federal (MPF) solicitou a aplicação imediata da penalidade por falhas no abastecimento de quatro famílias. Contudo, o juiz Luiz Izidro da Silva Neto decidiu não aplicá-la e deu um prazo de cinco dias para a Norte Energia comprovar a regularização desses atendimentos.

Contaminação do rio Bacajá

A crise hídrica na região é agravada pela contaminação do rio Bacajá. Segundo denúncia do colunista do UOL Carlos Madero, uma mancha verde tomou mais de 30 quilômetros do rio, atingindo o igarapé Pariaxá e o rio Xingu. A situação afetou comunidades ribeirinhas e indígenas, incluindo os povos Xikrin e Arara, na região dos municípios de Anapu e Senador José Porfírio.

O Laboratório Central do Pará apontou elevada concentração de cianobactérias. Em um dos pontos analisados, foram registradas 213.520 células por mililitro, mais de quatro vezes o valor de referência de 50 mil. As cianobactérias podem produzir toxinas prejudiciais à saúde humana.

O MPF argumentou que a estiagem na região comprometeu a utilização dos poços. A alteração da qualidade da água dos rios, por sua vez, prejudicou a pesca e outras atividades essenciais para as comunidades locais.

Posicionamento da Norte Energia e próximos passos

A reportagem do Grupo Liberal solicitou resposta da Norte Energia e aguarda posicionamento. Ao portal UOL, a empresa negou relação entre a operação de Belo Monte e a contaminação do rio Bacajá. A concessionária informou que realiza monitoramento ambiental e que análises de 18 de novembro indicaram redução na concentração de cianobactérias. A Norte Energia afirmou cumprir a determinação judicial de abastecimento e que ainda não há confirmação de relação entre o fenômeno e o funcionamento da hidrelétrica.

A nova decisão da Justiça Federal também determinou a inversão do ônus da prova na ação ambiental. A definição das famílias beneficiadas por medidas permanentes, como sistemas de abastecimento e saneamento, continuará sendo discutida no processo.