Muros da sede de O Liberal ganham pintura especial em homenagem aos 80 anos do jornal

Dois muros da sede de O Liberal vão ganhar uma pintura especial, fruto de um resgate histórico que traduz em arte a trajetória de Dea Maiorana e Romulo Maiorana — fundadores do jornal, que completa oito décadas neste ano. A intervenção artística teve início no muro próximo ao estacionamento, e posteriormente iniciará no espaço próximo à Rádio Liberal.

A artista visual Dannoelly Cardoso, muralista e educadora paraense, natural de Bragança (PA) e residente em Belém, é quem está responsável pelo projeto. Sua produção articula memórias ribeirinhas, questões socioambientais e o protagonismo feminino, elementos centrais de sua pesquisa artística. Os murais contam também com a participação de Yohana Magno e Wendeu Barbosa, artistas visuais.

Primeiro mural Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Dannoelly foi inspirada pela história do jornal para realizar as intervenções artísticas ao visitar o espaço, após observar de perto os maquinários, a impressão e a preparação da área técnica do jornal. “Vi a máquina antiga que ainda está aqui, preservada, e também a atual, utilizada pelo jornal hoje”, conta.

“Eu coloquei a ideia dos colaboradores, de todo mundo que fez parte dessa história no mural. Então tem o menino que entregava o jornal, que é muito forte e muito presente, o da família Liberal que é o pessoal que trabalha dentro do jornal, que tá ali dentro, e também os entregadores”, detalha.

A artista incluiu também a tecnologia atual, por meio de um tablet no final do muro que simula o jornal digital. A ideia é entrelaçar a tradição com a modernidade, destacando como as entregas que antes eram feitas de forma presencial hoje também podem ser encontradas nas redes sociais e na internet.

Os artistas utilizaram spray e tinta acrílica para a composição do mural próximo ao estacionamento, por meio de uma técnica mista. Os mesmos materiais serão utilizados para a obra que irá adornar o muro próximo à Rádio Liberal, com o diferencial da simulação artística de gravura com peças a partir das técnicas, para relembrar como os jornais eram feitos no início.

Para Dannoelly, é uma honra participar da jornada de pintura em homenagem aos 80 anos do jornal. “Entre tantos artistas bons aqui no Pará, me senti honrada em ser escolhida e de estar fazendo parte dessa jornada, de estar integrando todo mundo aqui, são pessoas muito bacanas. Espaços que articulam a arte e ajudam o artista a ter crescimento é muito importante”, avalia.

(*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades)