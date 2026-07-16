Ministério Público abre inquérito para apurar as causas de acidente com ônibus em rio de Barcarena

O inquérito deverá apurar se houve falhas na operação do serviço, descumprimento de normas de segurança ou irregularidades que possam ter contribuído para o acidente

A administração municipal terá prazo de 15 dias para encaminhar as informações solicitadas ( Foto: Divulgação/ Redes Sociais )

O Ministério Público do Pará abriu um inquérito civil para apurar as causas do acidente ocorrido na tarde da última quarta-feira (15), no Porto São Francisco, em Barcarena, quando um ônibus do transporte coletivo caiu no Rio Itaporanga e afundou com passageiros a bordo.

A investigação foi instaurada pela 1ª Promotoria de Justiça de Barcarena e pretende esclarecer as circunstâncias do acidente, além de verificar possíveis responsabilidades e as condições em que o serviço de transporte público vem sendo prestado no município.

Entre os elementos considerados para a abertura do procedimento estão informações divulgadas pela imprensa, registros compartilhados nas redes sociais e relatos sobre possíveis problemas na frota utilizada no transporte coletivo urbano da cidade.

O inquérito deverá apurar se houve falhas na operação do serviço, descumprimento de normas de segurança ou irregularidades que possam ter contribuído para o acidente.

Como uma das primeiras medidas, o Ministério Público solicitou à Prefeitura de Barcarena informações detalhadas sobre o caso. O MP quer esclarecimentos sobre o sistema de transporte público municipal, incluindo o modelo de concessão do serviço, as condições de funcionamento dos veículos e as ações de fiscalização realizadas pelo poder público.

A administração municipal terá prazo de 15 dias para encaminhar as informações solicitadas.