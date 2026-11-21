Mancha verde no rio Bacajá deixa comunidades sem água no sudoeste do Pará

Centenas de famílias ribeirinhas e dos povos indígenas Xikrin e Arara enfrentam falta de água e problemas sanitários na região da Volta Grande do Xingu, nos municípios paraenses de Anapu e Senador José Porfírio, em decorrência da contaminação do rio Bacajá e de cursos d’água próximos. De acordo com reportagem publicada pelo portal UOL, há pelo menos três semanas a água foi tomada por uma mancha de cor verde que se estende por cerca de 30 quilômetros e é formada por algas e cianobactérias, fenômeno apelidado na região de "abacatada".

Ainda conforme as informações divulgadas pela publicação, a proliferação provoca odor e impede qualquer utilização da água, motivo pelo qual moradores receberam orientação para suspender o uso. Nos últimos dias, a mancha atingiu também o igarapé Pariaxá e trechos do rio Xingu. Moradores e autoridades relataram que não há registro anterior desse fenômeno no rio, que ocorre durante o período de estiagem e de secagem de poços artesianos.

Moradores afirmam que o poder público e a Norte Energia, concessionária que opera a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, não fornecem água em volume suficiente para atender a população. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) investiga as causas da contaminação e aplicou multa de aproximadamente R$ 35 milhões à empresa pela falta de entrega de estudos técnicos. A Norte Energia nega relação com o episódio e contesta a autuação.

A redação integrada de O Liberal procurou a Norte Energia e agurada um posicionamento sobre a situação.

De acordo com o Instituto MATI-VGX, organização que acompanha as comunidades da área, análises feitas pelo Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen) apontaram densidade de microrganismos mais de quatro vezes acima do limite estabelecido pela legislação. A entidade informou que, mesmo diante de decisão da Justiça que determina o envio de água às famílias, a distribuição feita pela Norte Energia e pelo poder público ocorre de forma "esporádica e insuficiente", levando idosos e mães com crianças a transportar galões de 20 litros sobre pedrais na margem do rio.

Segundo levantamento e monitoramentos do Instituto MATI-VGX citados pelo UOL, a situação no rio Bacajá está associada a três fatores:

Alteração de vazão: A Usina Hidrelétrica de Belo Monte desvia mais de 80% do fluxo de água do rio Xingu no trecho de vazão reduzida, interrompendo a oxigenação e a manutenção dos níveis de água na foz do rio Bacajá.

Período de estiagem: A diminuição da vazão somada aos efeitos do fenômeno El Niño ampliou o período de seca na região de 45 para 182 dias seguidos em 2023, provocando estagnação e aquecimento da água nos trechos de menor profundidade.

Pendências de licenciamento: A hidrelétrica opera com a Licença de Operação vencida desde 2021 e sem planos de contingência ou emergência para responder a ocorrências hídricas e sanitárias.

O Ministério Público Federal (MPF) informou ao O Liberal que acompanha a situação das comunidades da Volta Grande do Xingu em três frentes, conduzidas pela procuradora da República Thais Santi, em Altamira: uma ação civil pública na Justiça Federal e dois procedimentos extrajudiciais. Desde 27 de outubro, quando recebeu relatos e vídeos de moradores sobre a alteração da água do rio Bacajá, o órgão coletou amostras para análise em laboratório, cobrou providências de órgãos federais, estaduais, municipais e da Norte Energia, realizou reunião entre instituições e levou à Justiça os casos de famílias sem acesso à água.

Na ação civil pública nº 1008176-37.2025.4.01.3903, proposta pelo MPF em dezembro de 2025 contra a Norte Energia e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Justiça Federal determinou, a pedido do Ministério Público, que a concessionária cumpra três obrigações: forneça água potável, sem interrupção, a todas as famílias ribeirinhas, indígenas e de agricultores atingidas pelo Trecho de Vazão Reduzida (TVR) que estejam sem abastecimento, no volume mínimo de 3,5 a 5,3 litros por pessoa ao dia; entregue os galões na residência de cada família, com proibição de deixá-los em pontos de apoio fora das moradias; e mantenha o fornecimento enquanto não comprovar, no processo, que o sistema definitivo de abastecimento da residência opera e entrega água em condições de consumo.

A multa fixada pela Justiça em 30 de junho de 2026 é de R$ 10 mil por dia para cada núcleo de moradores não atendido, valor sujeito a acréscimo.

Em decisão proferida nesta sexta-feira (20), a Justiça Federal acolheu solicitação do MPF e estabeleceu que a obrigação abrange toda pessoa que reside no TVR e está sem acesso à água, mesmo que não conste no cadastro de 635 famílias utilizado pela empresa. A Norte Energia somente poderá recusar o atendimento caso comprove, por meio de documentos, que o morador não é atingido pelo empreendimento.

A decisão também fixou prazo de cinco dias para que a concessionária comprove a regularização do atendimento às quatro famílias citadas pelo MPF e atribuiu à empresa o dever de provar no processo que cumpre as determinações. Neste momento, a Justiça não aplicou a multa aos quatro casos, mas reiterou o aviso de que o descumprimento pode resultar na cobrança de R$ 10 mil por dia para cada família. Os pedidos relacionados às obras de estrutura serão analisados no decorrer da ação.

O MPF realiza vistorias nas localidades, ouve relatos dos moradores e registra as ocorrências em certidões anexadas ao processo. Por meio desses registros, foram levadas à Justiça situações de famílias que receberam galões com lodo, precisavam buscar água em locais distantes das casas ou permaneceram semanas sem abastecimento, fatos reconhecidos nas decisões de junho e novembro.

Em relação aos poços, o MPF aponta desde o início da ação que parte das estruturas instaladas pela Norte Energia apresenta falhas, com poços que secam no período de estiagem, água com resíduos e bombas com defeito, ocorrências também registradas em fiscalizações do Ibama. Por essa razão, a determinação da Justiça estabelece que, enquanto o sistema definitivo não garantir água para consumo, a concessionária deve manter a entrega de galões. O Ministério Público solicitou ainda que a empresa comprove a operação de todos os sistemas durante os meses de outubro e novembro, período de seca na região, tema que integrará a etapa de produção de provas.

Em 28 de outubro, o MPF coletou amostras de água no rio Bacajá e no igarapé Pariaxá e as enviou ao Lacen. Os laudos apontaram concentração de cianobactérias de até 213.520 células por mililitro, índice mais de quatro vezes acima do limite de referência de 50 mil, além de uma amostra em que a quantidade de microrganismos impediu a contagem.

Nas aldeias indígenas, o órgão atua por meio de procedimentos extrajudiciais. Na Terra Indígena Trincheira Bacajá, do povo Xikrin, o MPF requisitou um levantamento sobre a situação da água em cada aldeia, detalhando fontes disponíveis, sistemas instalados, responsáveis e medidas de curto prazo. Segundo dados informados pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Altamira, das 48 aldeias da área, 7 não possuem estrutura de abastecimento e 9 não têm dados registrados. Na Terra Indígena Arara da Volta Grande, o DSEI assumiu, em reunião convocada pelo MPF, o compromisso de realizar um diagnóstico em cada aldeia para identificar quais poços funcionam, quais demandam reparo e quais comunidades não contam com sistema.

O MPF atua ainda nas ações judiciais referentes ao componente indígena do licenciamento de Belo Monte, que prevê um programa de conservação e monitoramento hídrico na Terra Indígena Trincheira Bacajá. Na ação movida pelas associações Xikrin Berê e ABEX (nº 1002312-18.2025.4.01.3903), em que o Ministério Público atua como fiscal da lei, a Justiça Federal ordenou que a Norte Energia retome a execução do plano de trabalho firmado com os Xikrin, sob multa de R$ 50 mil por dia, cabendo à empresa comprovar o cumprimento. O MPF manifestou-se pela manutenção dessas ordens e, em outra ação da Associação Berê (nº 1001458-87.2026.4.01.3903), recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região contra a sentença que encerrou o processo sem julgamento do mérito.

Já a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) comunicou que acompanha a situação e articula ações de atendimento com outros órgãos. "Também foram solicitadas às prefeituras da região ações de apoio, incluindo o fornecimento de água por caminhões-pipa", informou o órgão.

Em nota citada pelo UOL, a Funai detalhou ainda que "uma equipe técnica com participação da Funai, do DSEI Altamira, do Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena (SESANI) e da Norte Energia também realizou vistoria na Terra Indígena Trincheira Bacajá para avaliar as condições de acesso à água e subsidiar as providências necessárias. As comunidades foram orientadas a suspender o consumo direto da água do rio diante dos riscos à saúde". Para o abastecimento alimentar, a fundação encaminhou solicitação de cestas de alimentos à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que "iniciou os procedimentos para aquisição, montagem e organização da logística de entrega".

O Ibama informou que apura a origem da proliferação de algas e da floração de cianobactérias nos rios Bacajá e Xingu e ressaltou que, até o momento, não há confirmação de vínculo entre o fenômeno e a operação da usina de Belo Monte. Segundo o órgão, a Norte Energia "não apresentou, no prazo estabelecido, estudos técnicos exigidos pelo Ibama e proposta de novo ciclo de hidrogramas", motivo pelo qual a autuação de cerca de R$ 35 milhões foi lavrada por "deixar de adotar medida de precaução expressamente exigida pela autoridade ambiental".