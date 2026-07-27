Mais de 100 vagas de estágio estão abertas no Pará; veja como se candidatar

Oportunidades são para estudantes do ensino médio e de graduação, com destaque para Administração, Comunicação, Informática e Saúde

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) reúne oportunidades de estágio e aprendizagem em diferentes áreas e municípios do Pará ( Foto: Foto: Divulgação/Ciee )

Estudantes do ensino médio e do ensino superior que buscam uma oportunidade de estágio têm novas vagas disponíveis no Pará. O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou a abertura de 100 oportunidades nesta semana, com destaque para a área de Administração, que concentra 36 vagas.

Além de Administração, há oportunidades para estudantes de Contabilidade, Informática, Comunicação e outros cursos de graduação, além de vagas destinadas a alunos do ensino médio. As bolsas variam de acordo com a empresa contratante, a carga horária e a área de atuação.

Segundo o CIEE, o cadastro para participar dos processos seletivos é gratuito e deve ser feito pela plataforma on-line da instituição. A orientação é que os candidatos mantenham as informações pessoais atualizadas, já que o contato para as etapas de seleção é realizado com base nos dados informados no sistema.

Vagas disponíveis em Belém

Entre as oportunidades disponíveis no portal do CIEE nesta segunda-feira (27), há vagas para diferentes cursos e áreas de atuação. Algumas delas são:

Administração – bolsas entre R$ 420 e R$ 1.055,89, com vagas nos bairros Umarizal, Marco, Nazaré, Campina, São Brás e Castanheira;

– bolsas entre R$ 420 e R$ 1.055,89, com vagas nos bairros Umarizal, Marco, Nazaré, Campina, São Brás e Castanheira; Informática – bolsa de R$ 800 para estudantes da área, com atuação no bairro da Marambaia;

– bolsa de R$ 800 para estudantes da área, com atuação no bairro da Marambaia; Comunicação – oportunidades em hotéis, bancos e órgãos públicos, com bolsas que chegam a R$ 932,36;

– oportunidades em hotéis, bancos e órgãos públicos, com bolsas que chegam a R$ 932,36; Marketing – vaga para estudantes da área, com bolsa de R$ 800;

– vaga para estudantes da área, com bolsa de R$ 800; Turismo/Lazer – oportunidade com bolsa de R$ 900;

– oportunidade com bolsa de R$ 900; Gastronomia – estágio na Cidade Velha, com bolsa de R$ 650;

– estágio na Cidade Velha, com bolsa de R$ 650; Biomedicina – bolsa de R$ 1.000 para atuação em São Brás;

– bolsa de R$ 1.000 para atuação em São Brás; Saúde – oportunidade em órgão da administração pública, com bolsa de R$ 1.508,42.

As oportunidades podem ser alteradas ou preenchidas ao longo do dia, conforme o andamento dos processos seletivos.

Como se candidatar às vagas

As inscrições podem ser feitas pelo portal do CIEE. Durante o cadastro, os estudantes também podem incluir uma redação e um vídeo de apresentação para complementar o perfil e aumentar as chances de serem convocados para entrevistas.

Atendimento presencial em Belém

Quem preferir atendimento presencial pode procurar a unidade do CIEE em Belém, localizada no Edifício Síntese 21, na avenida Conselheiro Furtado, nº 2.865, Loja 2, no bairro da Cremação.