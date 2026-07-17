José Alexandre Buchacra toma posse como juiz titular do TRE do Pará

O advogado José Alexandre Buchacra Araújo tomou posse, na tarde da última quinta-feira (16), como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), na vaga destinada à classe dos juristas. A cerimônia foi realizada no Plenário Antônio Koury e conduzida pela presidente em exercício do Tribunal, desembargadora Filomena Buarque.
A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 8 de julho. Buchacra assume a vaga deixada pelo juiz Rafael Fecury. A escolha foi feita pelo presidente da República, a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e referendada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esta é a terceira vez que o advogado integra a Corte Eleitoral paraense.
A solenidade reuniu familiares, amigos, magistrados, servidores, membros e ex-membros do TRE-PA, além de autoridades. Durante a cerimônia, José Alexandre Buchacra prestou o compromisso regimental e assinou o termo de posse.
Ao dar posse ao novo integrante da Corte, a desembargadora Filomena Buarque afirmou que ele exercerá a função com "equilíbrio e ética", contribuindo para o fortalecimento da Justiça Eleitoral.
Em seu discurso, Buchacra agradeceu a nomeação e destacou a responsabilidade de retornar ao Tribunal. "Recebo com profunda gratidão a missão de integrar a Corte Eleitoral do TRE do Pará na classe de jurista, mais uma vez. Não apenas como um reconhecimento pelo meu trabalho e pela minha pessoa, mas por se tratar de um compromisso com a Constituição Federal, com a Justiça Eleitoral e com a população do estado do Pará", afirmou.
O novo juiz também ressaltou a importância da participação da advocacia na composição da Corte e agradeceu aos servidores da Justiça Eleitoral pelo trabalho realizado durante as eleições.
Trajetória
José Alexandre Buchacra Araújo é advogado e contador. Além das passagens anteriores pelo TRE-PA, já foi diretor-geral do Detran-PA, secretário-adjunto de Logística Escolar da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Paraense (Fadep).
Conheça os atuais membros efetivos da Corte Eleitoral do TRE-PA
- Desembargador José Maria Teixeira do Rosário – presidente do TRE-PA, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA);
- Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque – vice-presidente e corregedora regional eleitoral, oriunda do TJPA;
- Juiz Domingos Daniel Moutinho da Conceição Filho – membro na classe dos juízes federais, oriundo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1);
- Juíza Rosa de Fátima Navegantes de Oliveira – membro na classe dos juízes de direito, oriunda do TJPA;
- Juiz Marcus Alan de Melo Gomes – membro na classe dos juízes de direito, oriundo do TJPA;
- Juiz José Alexandre Buchacra Araújo – membro titular na classe dos juristas, empossado para ocupar a vaga anteriormente preenchida pelo juiz Rafael Fecury.