José Alexandre Buchacra toma posse como juiz titular do TRE do Pará

Advogado assume vaga destinada à classe dos juristas pela terceira vez e passa a integrar a Corte Eleitoral no lugar de Rafael Fecury

Durante a posse, o novo juiz do TRE do Pará prestou o Compromisso Regimental. ( Foto: Foto: Rede social | TRE-PA )

O advogado José Alexandre Buchacra Araújo tomou posse, na tarde da última quinta-feira (16), como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), na vaga destinada à classe dos juristas. A cerimônia foi realizada no Plenário Antônio Koury e conduzida pela presidente em exercício do Tribunal, desembargadora Filomena Buarque.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 8 de julho. Buchacra assume a vaga deixada pelo juiz Rafael Fecury. A escolha foi feita pelo presidente da República, a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e referendada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esta é a terceira vez que o advogado integra a Corte Eleitoral paraense.

A solenidade reuniu familiares, amigos, magistrados, servidores, membros e ex-membros do TRE-PA, além de autoridades. Durante a cerimônia, José Alexandre Buchacra prestou o compromisso regimental e assinou o termo de posse.

Ao dar posse ao novo integrante da Corte, a desembargadora Filomena Buarque afirmou que ele exercerá a função com "equilíbrio e ética", contribuindo para o fortalecimento da Justiça Eleitoral.

Em seu discurso, Buchacra agradeceu a nomeação e destacou a responsabilidade de retornar ao Tribunal. "Recebo com profunda gratidão a missão de integrar a Corte Eleitoral do TRE do Pará na classe de jurista, mais uma vez. Não apenas como um reconhecimento pelo meu trabalho e pela minha pessoa, mas por se tratar de um compromisso com a Constituição Federal, com a Justiça Eleitoral e com a população do estado do Pará", afirmou.

O novo juiz também ressaltou a importância da participação da advocacia na composição da Corte e agradeceu aos servidores da Justiça Eleitoral pelo trabalho realizado durante as eleições.

Trajetória

José Alexandre Buchacra Araújo é advogado e contador. Além das passagens anteriores pelo TRE-PA, já foi diretor-geral do Detran-PA, secretário-adjunto de Logística Escolar da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Paraense (Fadep).

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