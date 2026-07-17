SEX · 23 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
SEX · 23 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

CORTE

José Alexandre Buchacra toma posse como juiz titular do TRE do Pará

Advogado assume vaga destinada à classe dos juristas pela terceira vez e passa a integrar a Corte Eleitoral no lugar de Rafael Fecury

O Liberal

17 de julho de 2026 às 15:57

Durante a posse, o novo juiz do TRE do Pará prestou o Compromisso Regimental.

Durante a posse, o novo juiz do TRE do Pará prestou o Compromisso Regimental. ( Foto: Foto: Rede social | TRE-PA )

O advogado José Alexandre Buchacra Araújo tomou posse, na tarde da última quinta-feira (16), como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), na vaga destinada à classe dos juristas. A cerimônia foi realizada no Plenário Antônio Koury e conduzida pela presidente em exercício do Tribunal, desembargadora Filomena Buarque.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 8 de julho. Buchacra assume a vaga deixada pelo juiz Rafael Fecury. A escolha foi feita pelo presidente da República, a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e referendada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esta é a terceira vez que o advogado integra a Corte Eleitoral paraense.

A solenidade reuniu familiares, amigos, magistrados, servidores, membros e ex-membros do TRE-PA, além de autoridades. Durante a cerimônia, José Alexandre Buchacra prestou o compromisso regimental e assinou o termo de posse.

Ao dar posse ao novo integrante da Corte, a desembargadora Filomena Buarque afirmou que ele exercerá a função com "equilíbrio e ética", contribuindo para o fortalecimento da Justiça Eleitoral.

Em seu discurso, Buchacra agradeceu a nomeação e destacou a responsabilidade de retornar ao Tribunal. "Recebo com profunda gratidão a missão de integrar a Corte Eleitoral do TRE do Pará na classe de jurista, mais uma vez. Não apenas como um reconhecimento pelo meu trabalho e pela minha pessoa, mas por se tratar de um compromisso com a Constituição Federal, com a Justiça Eleitoral e com a população do estado do Pará", afirmou.

O novo juiz também ressaltou a importância da participação da advocacia na composição da Corte e agradeceu aos servidores da Justiça Eleitoral pelo trabalho realizado durante as eleições.

Trajetória

José Alexandre Buchacra Araújo é advogado e contador. Além das passagens anteriores pelo TRE-PA, já foi diretor-geral do Detran-PA, secretário-adjunto de Logística Escolar da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Paraense (Fadep).

Conheça os atuais membros efetivos da Corte Eleitoral do TRE-PA

  • Desembargador José Maria Teixeira do Rosário – presidente do TRE-PA, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA);
  • Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque – vice-presidente e corregedora regional eleitoral, oriunda do TJPA;
  • Juiz Domingos Daniel Moutinho da Conceição Filho – membro na classe dos juízes federais, oriundo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1);
  • Juíza Rosa de Fátima Navegantes de Oliveira – membro na classe dos juízes de direito, oriunda do TJPA;
  • Juiz Marcus Alan de Melo Gomes – membro na classe dos juízes de direito, oriundo do TJPA;
  • Juiz José Alexandre Buchacra Araújo – membro titular na classe dos juristas, empossado para ocupar a vaga anteriormente preenchida pelo juiz Rafael Fecury.

Assuntos relacionados

juiz titular
tre pa
josé alexandre buchacra