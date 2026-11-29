Governo do Pará intensifica combate a incêndios com 300 bombeiros e brigadistas

As ações estratégicas do Governo do Estado do Pará para o combate a incêndios florestais no território paraense ganharam reforço neste domingo (29), com o deslocamento de mais um efetivo de bombeiros militares especialistas para Santarém, na região do Baixo Amazonas, como parte da Operação Fênix 2026. Essa operação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e é desenvolvida desde o começo de julho em diferentes regiões do Estado para conter o avanço das chamas e reduzir os impactos dos incêndios sobre as comunidades e o meio ambiente. Como informa o Governo Estadual, ao todo, são mais de 300 bombeiros militares e brigadistas civis da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) empregados nas ações. Esse efetivo atua no combate direto ao fogo, monitoramento e apoio às localidades atingidas. As forças do Pará somam com equipes do governo federal, dos municípios e brigadas locais.

A governadora Hana Ghassan acompanha as ações da Operação Fênix 2026. “Enviamos, neste domingo, mais equipes do Corpo de Bombeiros Militar para Santarém, reforçando as ações de combate às queimadas na região. Também determinei que o secretário de Segurança Pública, o secretário de Meio Ambiente, os comandantes-gerais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e o delegado-geral da Polícia Civil estejam em Santarém no início desta semana, para acompanhar a situação de perto e alinhar novas ações com o Exército e o Ibama”, destaca a governadora.

Atenção permanente

A mobilização ocorre em um cenário que exige atenção permanente das equipes, principalmente nas regiões do Baixo Amazonas, Marajó e Xingu, onde estão concentradas áreas prioritárias de atuação. “Estamos mantendo um esforço permanente e integrado para enfrentar os incêndios florestais no Pará. O envio de mais especialistas para Santarém reforça a presença das equipes em uma região que exige atenção operacional. Nosso objetivo é garantir que os profissionais tenham condições de atuar, com suporte logístico e recursos necessários, para conter o avanço do fogo e proteger as comunidades e o meio ambiente”, destacou o secretário de Segurança Pública, Ed-Lin Anselmo.

A estrutura operacional integrada conta com 22 aeronaves, 12 aviões Air Tractor, oito helicópteros e duas aeronaves KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB). Os aviões e helicópteros são utilizados nas missões de combate às frentes ativas e apoio logístico, enquanto os KC-390 realizam o lançamento de água e também prestam apoio logístico ao deslocamento e à atuação das equipes em campo. O emprego dos recursos aéreos amplia a capacidade de atendimento, especialmente em áreas de difícil acesso.

As ações são desenvolvidas entre o Governo do Pará e o Governo Federal, com participação de instituições responsáveis pelo enfrentamento aos incêndios florestais. Além do reforço de pessoal e dos recursos aéreos, a estrutura de trabalho das equipes também recebeu novos equipamentos. A Semas realizou a entrega de 250 materiais (50 sopradores, 100 abafadores e 100 mochilas costais) que já estão sendo usados por bombeiros militares e brigadistas locais que atuam diretamente nas frentes de combate, ampliando as condições operacionais dos profissionais.

Resultados operacionais

O balanço apresentado pela Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil, com dados atualizados até 27 de novembro, aponta uma redução de 43,4% na área de influência das frentes de incêndio entre os dias 24 e 26 deste mês. O indicador passou de 4.388 km² para 2.485,4 km², uma diminuição de 1.902,6 km² em três dias. Mesmo com a redução, as equipes continuam mobilizadas, uma vez que ainda há registros de atividade do fogo em áreas estratégicas do território paraense.

O levantamento também demonstra a diminuição dos focos de calor em municípios que receberam reforço das equipes de combate. Entre os dias 17 e 20 de novembro, Portel passou de 149 para 16 focos; Prainha, de 131 para 48; Almeirim, de 132 para 50; Uruará, de 80 para 36; Medicilândia, de 28 para quatro; e Moju, de 26 para três. Somados, os seis municípios registraram 389 focos a menos, representando 65,82% da redução total contabilizada no Estado durante o período analisado.

Os resultados também são observados em áreas como o Centro do Marajó, onde houve diminuição significativa dos focos a partir da atuação das guarnições e aviões, e no Baixo Amazonas, com a contenção de frentes ativas e redução da concentração de ocorrências. Na região do Xingu e da Transamazônica, municípios como Uruará e Medicilândia também apresentaram redução nos registros.

Medidas de emergência

O reforço das ações de combate ocorre após a adoção de medidas estaduais para ampliar a resposta aos incêndios florestais. Em 11 de novembro, o Governo do Pará publicou o Decreto nº 5.767, que declarou situação de emergência ambiental e climática em todo o território paraense pelo prazo de 120 dias, em razão da estiagem severa e do aumento do risco de incêndios florestais. A medida também estabeleceu restrições ao emprego do fogo e permitiu ampliar a mobilização de equipes para as áreas prioritárias.

Dois dias depois, em 13 de novembro, foi publicado o Decreto nº 5.782, que declarou situação de emergência de Nível II nas áreas atingidas por incêndios florestais no Estado, com validade de 180 dias. A medida prevê a mobilização de equipes, equipamentos e suporte logístico, além do monitoramento dos focos de calor, das condições meteorológicas e da qualidade do ar, bem como ações de assistência às populações afetadas.