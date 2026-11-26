Exposição ‘Burle Marx – Expedição Amazônia’ traz debate sobre biodiversidade

Encontro gratuito será realizado nesta quinta-feira (26), no Centro Cultural Banco da Amazônia, com pesquisadores da UFF e do Museu Goeldi

A expedição realizada pelo paisagista Roberto Burle Marx, em 1983, será ponto de partida para um debate sobre ciência, botânica e preservação ambiental na Amazônia. O encontro “Diálogo sobre ciência, botânica e a Amazônia” será realizado nesta quinta-feira (26), às 11h, no Centro Cultural Banco da Amazônia (CCBA), em Belém, como parte da programação da exposição “Burle Marx – Expedição Amazônia”.

A atividade reunirá o professor Jorge Baptista de Azevedo, da Universidade Federal Fluminense (UFF), coordenador da pesquisa histórica da mostra, e a pesquisadora Marlúcia Bonifácio Martins, coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG).

A proposta é relacionar a jornada de 1983, quando Burle Marx e sua equipe percorreram mais de 11 mil quilômetros por dez estados brasileiros para coletar espécimes botânicos, aos desafios atuais da pesquisa científica e da conservação ambiental. Durante a viagem, o paisagista também alertou sobre o avanço do desmatamento na Amazônia.

O debate abordará temas como biodiversidade, políticas de conservação e governança da sociobiodiversidade amazônica, aproximando o legado histórico da expedição das iniciativas científicas desenvolvidas atualmente na região.

Após o encontro, o público poderá visitar a exposição, que reúne mais de 80 peças, entre fotografias raras, registros em Super 8, documentos históricos e amostras botânicas. A mostra também apresenta uma sala sensorial e um espaço dedicado à ilustradora botânica inglesa Margaret Mee.

A exposição segue em cartaz até 24 de janeiro de 2027, no Centro Cultural Banco da Amazônia, localizado na avenida Presidente Vargas, 800, no bairro da Campina. A visitação ocorre de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 14h. O bate-papo tem entrada gratuita, sujeita à lotação do auditório.

Serviço

Bate-papo: “Diálogo sobre ciência, botânica e a Amazônia”

Convidados: Prof. Dr. Jorge Baptista de Azevedo (UFF) e Dra. Marlúcia Bonifácio Martins (MPEG)

Data: 26 de novembro de 2026 (quinta-feira)

Horário: 11h

Local: Centro Cultural Banco da Amazônia (Av. Presidente Vargas, 800 – Campina, Belém/PA)

Entrada: Gratuita (sujeita à lotação do auditório)