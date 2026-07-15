Estiagem aumenta risco de incêndios e exige atenção nas rodovias do Pará

Fumaça provocada por queimadas reduz a visibilidade e pode aumentar o risco de acidentes durante o verão amazônico.

O período de estiagem no Pará exige atenção redobrada de quem vai pegar a estrada. Com a redução das chuvas, o aumento das temperaturas e a baixa umidade do ar, cresce o risco de incêndios às margens das rodovias, situação que pode comprometer a visibilidade e aumentar as chances de acidentes.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o verão amazônico os termômetros podem ultrapassar os 37°C no estado, enquanto a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%. O cenário favorece o ressecamento da vegetação e facilita o surgimento de focos de incêndio.

De acordo com o meteorologista do Inmet no Pará, José Raimundo Sousa, uma simples bituca de cigarro descartada às margens da estrada ou o uso do fogo na vegetação podem ser suficientes para provocar incêndios.

Motoristas devem reduzir a velocidade em trechos com fumaça

"Com as altas temperaturas, a baixa umidade do ar e a vegetação seca, qualquer centelha pode dar início a um incêndio. Uma bituca de cigarro descartada às margens da rodovia ou o uso do fogo na vegetação são suficientes para provocar focos de incêndio", afirma.

O especialista orienta que, ao encontrar fumaça na pista, os motoristas reduzam a velocidade, mantenham distância segura do veículo à frente e evitem ultrapassagens até que a visibilidade seja restabelecida.

Concessionária reforça monitoramento durante a estiagem

Responsável pela administração de 526 quilômetros de rodovias no Pará, a Rota do Pará informou que mantém inspeções diárias para identificar riscos e atender ocorrências durante o período de estiagem. A estrutura operacional conta com equipes de inspeção, ambulâncias, guinchos e caminhões-pipa para atendimento de emergências.

Recentemente, após solicitação da Defesa Civil de Goianésia do Pará, a concessionária enviou um caminhão-pipa e uma ambulância para apoiar o combate a um incêndio às margens da rodovia. A operação foi realizada em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

"Chegamos para somar. Após a chegada dos órgãos competentes, seguimos prestando suporte operacional e compartilhando informações, sempre respeitando a coordenação de cada instituição. O objetivo único é proteger vidas", afirma Douglas Silva, gerente de operações da Rota do Pará.

Veja como prevenir incêndios às margens das rodovias

Durante o período de estiagem, a orientação é adotar medidas simples para reduzir o risco de incêndios:

Não descarte bitucas de cigarro pela janela do veículo;

Evite realizar queimadas próximas às rodovias;

Reduza a velocidade ao trafegar por áreas com fumaça;

Mantenha distância segura dos demais veículos;

Acione os serviços de emergência ao identificar focos de incêndio.