Estiagem aumenta risco de incêndios e exige atenção nas rodovias do Pará

O período de estiagem no Pará exige atenção redobrada de quem vai pegar a estrada. Com a redução das chuvas, o aumento das temperaturas e a baixa umidade do ar, cresce o risco de incêndios às margens das rodovias, situação que pode comprometer a visibilidade e aumentar as chances de acidentes.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o verão amazônico os termômetros podem ultrapassar os 37°C no estado, enquanto a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%. O cenário favorece o ressecamento da vegetação e facilita o surgimento de focos de incêndio.
De acordo com o meteorologista do Inmet no Pará, José Raimundo Sousa, uma simples bituca de cigarro descartada às margens da estrada ou o uso do fogo na vegetação podem ser suficientes para provocar incêndios.
Motoristas devem reduzir a velocidade em trechos com fumaça
"Com as altas temperaturas, a baixa umidade do ar e a vegetação seca, qualquer centelha pode dar início a um incêndio. Uma bituca de cigarro descartada às margens da rodovia ou o uso do fogo na vegetação são suficientes para provocar focos de incêndio", afirma.
O especialista orienta que, ao encontrar fumaça na pista, os motoristas reduzam a velocidade, mantenham distância segura do veículo à frente e evitem ultrapassagens até que a visibilidade seja restabelecida.
Concessionária reforça monitoramento durante a estiagem
Responsável pela administração de 526 quilômetros de rodovias no Pará, a Rota do Pará informou que mantém inspeções diárias para identificar riscos e atender ocorrências durante o período de estiagem. A estrutura operacional conta com equipes de inspeção, ambulâncias, guinchos e caminhões-pipa para atendimento de emergências.
Recentemente, após solicitação da Defesa Civil de Goianésia do Pará, a concessionária enviou um caminhão-pipa e uma ambulância para apoiar o combate a um incêndio às margens da rodovia. A operação foi realizada em conjunto com o Corpo de Bombeiros.
"Chegamos para somar. Após a chegada dos órgãos competentes, seguimos prestando suporte operacional e compartilhando informações, sempre respeitando a coordenação de cada instituição. O objetivo único é proteger vidas", afirma Douglas Silva, gerente de operações da Rota do Pará.
Veja como prevenir incêndios às margens das rodovias
Durante o período de estiagem, a orientação é adotar medidas simples para reduzir o risco de incêndios:
- Não descarte bitucas de cigarro pela janela do veículo;
- Evite realizar queimadas próximas às rodovias;
- Reduza a velocidade ao trafegar por áreas com fumaça;
- Mantenha distância segura dos demais veículos;
- Acione os serviços de emergência ao identificar focos de incêndio.
Ocorrências podem ser comunicadas pelo telefone e WhatsApp da Rota do Pará, no número 0800 150 1150, ou pelo 193, do Corpo de Bombeiros.