Decoração de Natal exige cuidados para evitar choques e incêndios

Com a proximidade do Natal, aumenta o uso de árvores iluminadas, pisca-piscas e enfeites elétricos em residências, fachadas e jardins ( Foto: Divulgação )

Com a proximidade do Natal, aumenta o uso de árvores iluminadas, pisca-piscas e enfeites elétricos em residências, fachadas e jardins. Embora façam parte da decoração tradicional do período, esses equipamentos exigem atenção para evitar choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios.

Um dos principais cuidados deve ser tomado antes mesmo de ligar os enfeites. Fios ressecados, plugues danificados e conexões expostas podem provocar acidentes, principalmente quando os equipamentos são reutilizados de anos anteriores sem uma inspeção prévia.

A Equatorial Pará alerta também para o risco de sobrecarga elétrica causado pela conexão de vários aparelhos em uma mesma tomada, extensão ou adaptador. O excesso de equipamentos pode provocar aquecimento dos componentes e comprometer a segurança da instalação.

“É importante que os consumidores entendam que até mesmo uma decoração aparentemente simples exige cuidados com a instalação elétrica. Fios danificados, conexões improvisadas e excesso de equipamentos ligados no mesmo ponto podem comprometer a segurança da residência. A prevenção começa na escolha dos produtos e continua na maneira como eles são instalados e utilizados”, orienta Igor Sousa, engenheiro de Segurança da Equatorial.

Veja os cuidados antes de instalar a decoração



Para reduzir os riscos de acidentes durante o período natalino, algumas medidas devem ser adotadas na compra, instalação e utilização dos enfeites:

Verifique a procedência: escolha pisca-piscas e outros produtos certificados, com identificação do fabricante e informações de segurança.



Inspecione os equipamentos: antes de reutilizar enfeites guardados, confira fios, plugues e conexões. Produtos com partes desencapadas, ressecadas ou danificadas não devem ser utilizados.



Prefira lâmpadas de LED: além de consumir menos energia, produzem menos calor do que as lâmpadas incandescentes.



Evite sobrecarga: não conecte vários equipamentos em uma mesma tomada, extensão ou adaptador. Também não faça emendas ou adaptações nos fios.



Tenha atenção às áreas externas: utilize apenas enfeites próprios para ambientes externos e proteja as conexões contra chuva e umidade.



Afaste os enfeites de materiais inflamáveis: mantenha as luzes longe de cortinas, papéis, tapetes e outros objetos que possam facilitar a propagação do fogo.



Proteja crianças e animais: mantenha fios, tomadas e conexões fora do alcance e evite instalações elétricas expostas.



Desligue os enfeites: retire os equipamentos da tomada antes de dormir ou sair de casa.



Atenção redobrada com instalações improvisadas



A segurança também depende da forma como a decoração é montada. Instalações improvisadas, fios emendados e conexões expostas podem aumentar o risco de acidentes, especialmente em locais sujeitos à umidade.

Por isso, a recomendação é não tentar reparar equipamentos elétricos danificados nem fazer adaptações sem conhecimento técnico. Em caso de dúvida sobre a capacidade da instalação elétrica para suportar os enfeites, o consumidor deve procurar um profissional qualificado.