Criança paraense em tratamento experimental na Itália tem morte encefálica

Após a realização de uma imunoterapia experimental em Roma, na Itália, para o tratamento de um tumor no cérebro, a pequena Ana, de 7 anos, teve morte encefálica e agora passa por cuidados intensivos. A informação foi divulgada por Fabiane Cardoso, mãe da menina e médica neurocirurgiã, em uma publicação no Instagram nesta segunda-feira (23). Natural de Santarém, no Oeste do Pará, a menina recebeu em fevereiro o diagnóstico de glioma difuso de alto grau, um tipo de tumor do sistema nervoso central com comportamento agressivo e crescimento rápido.

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“Infelizmente, o que eu mais temia aconteceu. Nós perdemos e, mais uma vez, esse tumor venceu. Ana está em morte encefálica. O sangramento não parou e tomou todo o cérebro dela. Ela segue em cuidados intensivos. Agora, só esperamos o corpinho dela descansar”, compartilha a mãe, em publicação nos stories da rede social Instagram.

Na publicação, a médica também agradeceu o apoio e orações do público. “Agora, orem por nós, porque eu não sei como será a nossa vida sem ela. Eu morri hoje”, relata Fabiana Cardoso.

No domingo (22), Fabiana publicou que a filha passou por uma complicação grave, com a queda de plaquetas para menos de 10 mil e um pico de pressão. Ela detalhou que houve um sangramento no tumor de Ana, localizado no tronco cerebral. Por conta disso, a criança entrou em estado grave e precisou ser entubada.

Relembre o caso

A história da pequena Ana ganhou visibilidade nas redes sociais após a divulgação da busca por alternativas de tratamento nas redes sociais da mãe, Fabiana Cardoso. Em janeiro, a criança começou a sofrer com dores de cabeça, que se tornaram mais intensas, o que fez os pais optarem por agendar uma ressonância magnética. O exame mostrou uma lesão na ponte do tronco encefálico, cuja cirurgia era considerada impossível, segundo a mãe.