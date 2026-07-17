Confira os dias e horários de maré alta em Mosqueiro e Salinas no penúltimo fim de semana de julho

São considerados altos para índices de maré a partir de 3 metros e risco altíssimo para marés acima de 3,5 metros

Para quem vai aproveitar o penúltimo final de semana de férias escolares em Mosqueiro, distrito de Belém, e em Salinópolis, nordeste do estado, é preciso estar atento ao nível do mar para poder aproveitar o local com segurança. Isso porque, de acordo com a tábua de maré divulgada pela Marinha do Brasil (MB), esses dois locais terão maré alta neste fim de semana de julho. São considerados altos para índices de maré a partir de 3 metros e risco altíssimo para marés acima de 3,5 metros.

Mosqueiro

No sábado (18/7), a primeira maré alta será às 1h40, com 3,52 metros, conforme o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). Pela tarde, o nível do mar chegará a 3,61 metros às 13h44.

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No domingo (19/7), às 2h12, a maré atingirá 3,43 metros. Da mesma forma que no dia anterior, a maré volta a aumentar apenas durante a tarde: 3,44 metros às 14h25.

Salinópolis

Em um dos destinos paraenses mais procurados, a maré alta já começa a ser registrada às 10h10 de sábado (18/7), com 4,84 metros. Às 22h47, do mesmo dia, ela diminui levemente, mas ainda permanece em risco altíssimo, chegando a 4,66 metros.

No domingo (19/7), o CHM divulgou que a maré alcançará 4,58 metros às 10h53. Já no fim da noite, às 23h25, o nível do mar deverá chegar a 4,45 metros.

As autoridades de segurança reforçam a recomendação para que os motoristas retirem seus veículos da faixa de areia bem antes dos horários de pico e nunca estacionem em áreas próximas ao canal de subida da água.

Mosqueiro

Sábado (18/7) : 3,52 metros às 1h40 e 3,61 metros às 13h44.

: 3,52 metros às 1h40 e 3,61 metros às 13h44. Domingo (19/7): 3,43 metros às 2h12 e 3,44 metros às 14h25.

Salinópolis

Sábado (18/7) : 4,84 metros às 10h10 e 4,66 metros às 22h47.

: 4,84 metros às 10h10 e 4,66 metros às 22h47. Domingo (19/7): 4,54 metros às 10h53 e 4,45 metros às 23h25.