Banco de DNA do Pará já tem 12 mil registros para ajudar a desvendar crimes

Estado está entre os dez que mais inserem perfis genéticos no banco nacional, alimentado por coletas feitas no sistema prisional

O Pará já inseriu mais de 12 mil perfis genéticos de pessoas custodiadas no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG) ao longo dos últimos nove anos. O estado está entre os dez que mais contribuem com dados para o sistema nacional, que permite comparar amostras de DNA encontradas em locais de crimes com os registros de pessoas identificadas.

A coleta de material genético foi realizada novamente na sexta-feira (27), durante um mutirão em unidades prisionais do estado. Neste ano, a meta da Polícia Científica do Pará era coletar material de 600 pessoas, mas o número foi superado após quatro ações na Região Metropolitana de Belém.

O trabalho é realizado pelo Laboratório de Genética Forense da Polícia Científica, em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). As amostras coletadas são encaminhadas para análise.

Depois da obtenção dos perfis genéticos, as informações são inseridas no banco nacional e podem ser confrontadas com vestígios biológicos encontrados em cenas de crimes. A comparação pode ajudar a identificar suspeitos, orientar investigações e também excluir pessoas que tenham sido acusadas injustamente.

Segundo a perita criminal Elzemar Rodrigues, o cadastramento dos perfis permite ampliar as possibilidades de identificação de pessoas envolvidas em crimes já registrados. "Todos os anos, nós temos metas a cumprir, e este ano a gente tinha uma meta de seiscentas (pessoas). Nós realizamos quatro coletas na Região Metropolitana de Belém, e ultrapassamos essa meta que estava estipulada para a gente", diz.

"O objetivo é inserir esses perfis genéticos para depois poder fazer buscas com vestígios depositados para tentar desvendar crimes que já aconteceram e prevenir futuros crimes. E também para inocentar, se a pessoa estiver sendo acusada. Por exemplo, quem esteve em uma cena de crime, a gente busca aquele perfil e vê que não foi a pessoa", completa.