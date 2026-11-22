Árvore da castanha-do-pará entra na lista de espécies ameaçadas de extinção

Nova lista inclui árvores de diferentes biomas e aponta milhares de espécies em risco de desaparecer no país

Castanheira está entre as espécies ameaçadas de extinção no Brasil ( Foto: Pedro Guerreiro/Agência Pará )

A castanheira-do-pará, árvore símbolo da Amazônia e responsável pela produção de um dos frutos mais conhecidos da região, está entre as espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. A árvore foi classificada como vulnerável na atualização da Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) em 28 de outubro.

A nova relação reúne 3.730 espécies de plantas em diferentes categorias de risco. A castanheira aparece no grupo das 838 espécies consideradas vulneráveis, classificação que indica risco de extinção na natureza. A árvore integra a lista desde 1992.

A avaliação foi realizada pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), considerando fatores como tamanho e distribuição das populações, redução de indivíduos, fragmentação dos ambientes naturais e ameaças à sobrevivência das espécies.

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Castanheira-do-pará está ameaçada de extinção

Conhecida também como castanheira-da-amazônia, a árvore é uma das espécies mais emblemáticas da região. Seu fruto, a castanha-do-pará, tem importância econômica e cultural e é consumido no Brasil e no exterior.

A presença da castanheira na lista reforça a preocupação com a conservação da vegetação amazônica. Entre as principais pressões sobre a flora brasileira estão o desmatamento, a expansão urbana e as mudanças climáticas, fatores que comprometem os ambientes naturais e a sobrevivência de diferentes espécies.

Brasil tem 3.730 espécies da flora ameaçadas

A lista atualizada pelo Ministério do Meio Ambiente reúne espécies distribuídas em quatro categorias de risco:

838 vulneráveis: grupo que inclui a castanheira-do-pará e o palmito-juçara;

2.162 em perigo: entre elas, a araucária e o jequitibá-rosa;

728 criticamente em perigo: categoria que inclui o pau-brasil;

2 criticamente em perigo e possivelmente extintas: a Plinia rogersiana e a Symplocos rizzinii.

A Plinia rogersiana, da mesma família da jabuticaba, foi registrada pela última vez em São Paulo, em 1916. Já a Symplocos rizzinii é uma árvore nativa da Mata Atlântica, encontrada na região da Serra do Itatiaia, no Rio de Janeiro.