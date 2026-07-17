Após dois anos sem registros, Santarém notifica novo caso suspeito de Doença de Haff

Doença de Haff, também conhecida como doença da urina preta, está associada ao consumo de pescado com toxina

Um novo caso suspeito de Doença de Haff voltou a ser registrado no município de Santarém, na região Oeste do Pará. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Esse é o primeiro registro após dois anos sem notificações da doença. O paciente é um homem de 46 anos, morador do bairro Bela Vista, que apresentou quadro clínico compatível com a doença após consumir pescado.

Segundo a Vigilância em Saúde, o paciente está em acompanhamento e o caso segue sob investigação epidemiológica e laboratorial para confirmação ou descarte. A Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) não confirmou a notificação.

A Doença de Haff é uma síndrome rara caracterizada pela rabdomiólise aguda, condição que provoca destruição das fibras musculares e pode ocorrer após o consumo de determinados peixes ou crustáceos. A substância gera danos no sistema muscular e em órgãos como rins. O peixe contaminado, mesmo cozido, pode desencadear a síndrome, e não apresenta gosto diferente do habitual.

Levantamento da Semsa aponta que Santarém notificou casos da doença entre 2021 e 2023, mas não registrou ocorrências em 2024 e 2025. Em 2021, foram notificados 16 casos com características compatíveis com a Doença de Haff. Desse total, 10 pacientes eram moradores de Santarém e todos foram considerados compatíveis com a doença. Outros seis pacientes residiam em municípios da região. O pacu foi a principal espécie de peixe consumida pelas pessoas que adquiriram os sintomas da doença.

Já em 2022, o município registrou o maior número de notificações da série histórica recente, com 85 casos. Entre eles, 67 eram residentes de Santarém e 18 de outros municípios. Dos moradores da cidade, sete casos foram descartados e 54 classificados como compatíveis com a doença, conforme critérios clínicos e epidemiológicos. Novamente, o pacu apareceu como o pescado mais associado aos casos.

Em 2023, foram notificados 25 casos, sendo 18 de moradores de Santarém e sete de outros municípios da região. Todos os pacientes residentes no município foram considerados compatíveis com a Doença de Haff.

ORIENTAÇÕES – Os sintomas da Doença de Haff podem aparecer de duas a 24 hora após o consumo de pescado. Dentre os sintomas em que é preciso ficar atento estão: dor muscular intensa e repentina; fraqueza muscular; rigidez muscular; dor no pescoço, costas ou peito; urina escura (cor de café ou chá); e náuseas e vômitos.