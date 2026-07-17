Após dois anos sem registros, Santarém notifica novo caso suspeito de Doença de Haff

Um novo caso suspeito de Doença de Haff voltou a ser registrado no município de Santarém, na região Oeste do Pará. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Esse é o primeiro registro após dois anos sem notificações da doença. O paciente é um homem de 46 anos, morador do bairro Bela Vista, que apresentou quadro clínico compatível com a doença após consumir pescado.
Segundo a Vigilância em Saúde, o paciente está em acompanhamento e o caso segue sob investigação epidemiológica e laboratorial para confirmação ou descarte. A Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) não confirmou a notificação.
A Doença de Haff é uma síndrome rara caracterizada pela rabdomiólise aguda, condição que provoca destruição das fibras musculares e pode ocorrer após o consumo de determinados peixes ou crustáceos. A substância gera danos no sistema muscular e em órgãos como rins. O peixe contaminado, mesmo cozido, pode desencadear a síndrome, e não apresenta gosto diferente do habitual.
Levantamento da Semsa aponta que Santarém notificou casos da doença entre 2021 e 2023, mas não registrou ocorrências em 2024 e 2025. Em 2021, foram notificados 16 casos com características compatíveis com a Doença de Haff. Desse total, 10 pacientes eram moradores de Santarém e todos foram considerados compatíveis com a doença. Outros seis pacientes residiam em municípios da região. O pacu foi a principal espécie de peixe consumida pelas pessoas que adquiriram os sintomas da doença.
Já em 2022, o município registrou o maior número de notificações da série histórica recente, com 85 casos. Entre eles, 67 eram residentes de Santarém e 18 de outros municípios. Dos moradores da cidade, sete casos foram descartados e 54 classificados como compatíveis com a doença, conforme critérios clínicos e epidemiológicos. Novamente, o pacu apareceu como o pescado mais associado aos casos.
Em 2023, foram notificados 25 casos, sendo 18 de moradores de Santarém e sete de outros municípios da região. Todos os pacientes residentes no município foram considerados compatíveis com a Doença de Haff.
ORIENTAÇÕES – Os sintomas da Doença de Haff podem aparecer de duas a 24 hora após o consumo de pescado. Dentre os sintomas em que é preciso ficar atento estão: dor muscular intensa e repentina; fraqueza muscular; rigidez muscular; dor no pescoço, costas ou peito; urina escura (cor de café ou chá); e náuseas e vômitos.
A orientação é que caso sinta esses sintomas é urgente procurar ajuda médica nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAS), unidades básicas de saúde, ou no Hospital Municipal de Santarém (HMS). Ao chegar é preciso informar qual peixe foi consumidor, onde o alimento foi comprado e o dia e o horário da refeição. Os pacientes devem evitar a automedicação e serem mantidos hidratados.