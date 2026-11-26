A Alça Viária será bloqueada às 12 horas desta quinta-feira (26), nos dois sentidos, no KM 22, entre as pontes sobre os rios Moju e Acará. A liberação está prevista para as 14 horas. A informação foi divulgada pela concessionária Rota do Pará.

A operação é necessária para a remoção de um veículo pesado que tombou na noite de quarta-feira (25). Equipes da concessionária estão no local para fazer a sinalização e organizar o tráfego durante a operação. Ainda segundo a Rota do Pará, os usuários devem programar o deslocamento e ficar atentos às orientações da equipe em campo. A concessionária acrescentou que avisará em suas redes sociais assim que a via for liberada.